Појачана фреквенција возила на излазу из БиХ

Извор:

АТВ

16.02.2026

08:18

Гранични прелаз Градина
Фото: АМС РС

На граничним прелазима Градишка, Доња Градина, и Костајница појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ.

На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

MARIJA-ZAHAROVA-230925

Свијет

Захарова: Запад је заиста Украјину претворио у европску државу

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Од 02.12.2025. године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Гранични прелаз

АМС РС

