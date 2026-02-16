Појачана фреквенција возила на излазу из БиХ

Извор:
АТВ
16.02.2026
08:18
На граничним прелазима Градишка, Доња Градина, и Костајница појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ.
На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Од 02.12.2025. године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
