Не заборавите кишобран: Очекују нас нове падавине

АТВ
16.02.2026
07:28
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће прије подне бити умјерено облачно вријеме, а поподне се очекује ново наоблачење са падавинама.
Јутро ће бити претежно ведро уз промјенљиву облачност и хладно уз мраз, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током поподнева наоблачење са сјеверозапада донијеће кишу и сусњежицу у нижим, а снијег у вишим предјелима.
Увече и током ноћи падавине ће слабити и престати у већини предјела, осим на истоку, гдје ће падати снијег уз благи пораст сњежног покривача у вишим предјелима.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, јужни или промјенљив.
Минимална температура ваздуха биће од минус седам до минус два, а максимална од четири до осам, на југу до 11 степени Целзијусових.
