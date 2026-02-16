Logo
Large banner

Не заборавите кишобран: Очекују нас нове падавине

Извор:

АТВ

16.02.2026

07:28

Коментари:

0
Не заборавите кишобран: Очекују нас нове падавине
Фото: Ahmed/Pexels

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће прије подне бити умјерено облачно вријеме, а поподне се очекује ново наоблачење са падавинама.

Јутро ће бити претежно ведро уз промјенљиву облачност и хладно уз мраз, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Током поподнева наоблачење са сјеверозапада донијеће кишу и сусњежицу у нижим, а снијег у вишим предјелима.

Увече и током ноћи падавине ће слабити и престати у већини предјела, осим на истоку, гдје ће падати снијег уз благи пораст сњежног покривача у вишим предјелима.

horoskop

Занимљивости

Хороскоп за 16. фебруар: Шта нам звијезде данас поручују?

Вјетар ће бити слаб до умјерен, јужни или промјенљив.

Минимална температура ваздуха биће од минус седам до минус два, а максимална од четири до осам, на југу до 11 степени Целзијусових.

Подијели:

Тагови :

Временска прогноза

vrijeme

Kiša

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Хороскоп за 16. фебруар: Шта нам звијезде данас поручују?

Занимљивости

Хороскоп за 16. фебруар: Шта нам звијезде данас поручују?

1 ч

0
Јокић је објаснио Америци ко је Свети Ђорђе

Кошарка

Јокић је објаснио Америци ко је Свети Ђорђе

1 ч

0
Сретење

Свијет

Пријем у Бечу поводом Дана државности Србије и Републике Српске

1 ч

2
Српска и Србија настављају обиљежавање Сретења

Република Српска

Српска и Србија настављају обиљежавање Сретења

2 ч

0

Више из рубрике

Заштитник је дјеце, посебно болесне: Данас изговорите ову молитву

Друштво

Заштитник је дјеце, посебно болесне: Данас изговорите ову молитву

2 ч

0
Превозници протестују

Друштво

Поново иду блокаде: ЕУ одбила све приједлоге превозника са Балкана

13 ч

0
Снијег задаје проблеме у саобраћају - огласио се АМС Српске

Друштво

Снијег задаје проблеме у саобраћају - огласио се АМС Српске

13 ч

0
Љубица Васкрсић

Друштво

Вилмсов тумор - дијагноза која мијења живот читаве породице

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

12

Велика Британија планира да забрани друштвене мреже млађима од 16 година

09

08

Жирафа "украла шоу" на прослави рођендана

09

08

Понедјељак освануо у минусу, а ево шта нас чека до четвртка

09

02

Због несреће обустављен саобраћај на обилазном путу око Дервенте

08

55

Нерадни дан поводом обиљежавања Сретења

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner