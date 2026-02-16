Logo
Large banner

Хороскоп за 16. фебруар: Шта нам звијезде данас поручују?

16.02.2026

07:21

Коментари:

0
Хороскоп за 16. фебруар: Шта нам звијезде данас поручују?
Фото: Pexels

Шта нам звијезде поручују данас?

Ован

Фокусирајте се на пословне преговоре који могу донијети дугорочну стабилност вашем буџету. У љубави је ваша страст наглашена, па искористите вече за романтичан излазак са партнером. Пронађите више времена за одмор и квалитетан сан.

Сретење

Свијет

Пријем у Бечу поводом Дана државности Србије и Републике Српске

Бик

Прихватите нове одговорности на радном мјесту јер ће оне бити кључне за ваш даљи напредак. Партнер очекује више њежности, док би слободни могли упознати занимљиву особу преко посла. Појачајте унос свјежег воћа и поврћа.

Близанци

Организујте своје вријеме боље како бисте успјели завршити све планиране пројекте без стреса. На емотивном пољу влада хармонија, а једна порука од особе из прошлости може вас веома изненадити. Поведите рачуна о здрављу својих зглобова.

Рак

Будите опрезни са трошковима и избјегавајте непотребне инвестиције у овом нестабилном периоду. У односу са вољеном особом избјегавајте тврдоглавост, а слободни нека се одваже на први корак. Избјегавајте тешку и превише зачињену храну.

сретење

Република Српска

Српска и Србија настављају обиљежавање Сретења

Лав

Искористите своју креативну енергију за рјешавање проблема који вас муче већ дуже вријеме. Ваша харизма привлачи пажњу околине, па очекујте бројне комплименте и нове љубавне понуде. Будите физички активнији и боравите на ваздуху.

Дјевица

Анализирајте своје досадашње резултате и направите детаљан план за наредне радне седмице. У љубави је важно да покажете више разумијевања за партнерове потребе и ситне несугласице. Обратите пажњу на ниво шећера у крви.

Вага

Пронађите баланс између пословних захтјева и потребе за приватним миром и опуштањем. Слободне Ваге ће осјетити снажну привлачност према особи коју познају са неког друштвеног догађаја. Више се шетајте у природи ради релаксације.

трагедија будва

Регион

Одбачена пријава за смрт дјевојке на парасејлингу

Шкорпија

Покажите одлучност у доношењу важних одлука које се тичу вашег будућег професионалног пута. Партнер вам пружа пуну подршку, док би слободни могли започети страствену авантуру са једним Јарцем. Чувајте се прехладе и наглих промјена температуре.

Стријелац

Искористите прилику за учење нових вјештина које ће вам помоћи да постанете конкурентнији на тржишту. У љубави вас прати срећа, а заједничко путовање би могло додатно ојачати вашу тренутну везу. Смањите унос кафе и енергетских напитака.

Јарац

Завршите започете административне послове прије него што кренете у реализацију нових идеја. Емотивни живот доноси стабилност, али је потребно да искрено разговарате о стварима које вас брину. Провјерите крвни притисак и избјегавајте стрес.

struja - radovi - elektro

Бања Лука

Ова бањалучка насеља неће имати струје

Водолија

Будите отворени за сарадњу са колегама јер тимски рад доноси брже и ефикасније резултате. Слободни припадници знака могли би открити симпатије према особи из блиског пословног окружења. Уносите више витамина Ц и јачајте имунитет.

Рибе

Ослоните се на своју интуицију приликом доношења одлука које укључују веће суме новца. У љубави се препустите осјећањима и не дозволите да сумње кваре ваш однос са партнером. Пронађите хоби који вас истински испуњава и опушта.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

астрологија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Заштитник је дјеце, посебно болесне: Данас изговорите ову молитву

Друштво

Заштитник је дјеце, посебно болесне: Данас изговорите ову молитву

2 ч

0
Радници са Балкана украли плијен вриједан 166.000 евра

Свијет

Радници са Балкана украли плијен вриједан 166.000 евра

2 ч

0
Vic

Вицеви

Виц дана: Шта чекаш?

2 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Здравље

Истраживање: Мозак може да задржи одређени степен свијести сатима након смрти

11 ч

0

Више из рубрике

Прави изазов: Са овим знаковима је јако тешко сарађивати

Занимљивости

Прави изазов: Са овим знаковима је јако тешко сарађивати

11 ч

0
Ова је пица под заштитом Унеско-а: Знате ли по чему се разликује?

Занимљивости

Ова је пица под заштитом Унеско-а: Знате ли по чему се разликује?

17 ч

0
Par, ljubav

Занимљивости

Ова 4 знака ће коначно имати среће у љубави

18 ч

0
Срећко умјесто на ражњу, завршио као љубимац: Невјероватна судбина најстаријег вепра

Занимљивости

Срећко умјесто на ражњу, завршио као љубимац: Невјероватна судбина најстаријег вепра

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

12

Велика Британија планира да забрани друштвене мреже млађима од 16 година

09

08

Жирафа "украла шоу" на прослави рођендана

09

08

Понедјељак освануо у минусу, а ево шта нас чека до четвртка

09

02

Због несреће обустављен саобраћај на обилазном путу око Дервенте

08

55

Нерадни дан поводом обиљежавања Сретења

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner