Срећко умјесто на ражњу, завршио као љубимац: Невјероватна судбина најстаријег вепра

Већ годинама Зоо кутак пружа сигурно уточиште напуштеним и повријеђеним животињама, а међу њима посебно мјесто заузима најстарија свиња, односно најстарији вепар у Србији, чија животна прича свједочи о снази друге шансе и људске бриге.
Срећко данас има готово десет година и око 450 килограма, али његова прича почиње много драматичније него што би се могло наслутити када га видите како спокојно шета својим двориштем.
Као шестомесечно прасе, у новембру 2016. године, у вријеме слава, пронађен је закључан у украденом аутомобилу на паркингу у нишком насељу Дуваниште. Четири дана провео је без воде и хране, исцрпљен и препуштен судбини. Станари су му кришом кроз одшкринут прозор убацивали комадиће хлеба, покушавајући да га одрже у животу док нису реаговали полиција и ватрогасци.
Ко је украо аутомобил и како је прасе завршило у њему никада није расветљено јер је возило имало регистрацију другог града, а власник никада није пронађен, али је једно сигурно, уместо на ражњу, Срећко је добио нову шансу.
Срећка су сви завољели већ при првом упознавању. Како не би ризиковали да Срећко доживи судбину већине прасића у Србији, чланови Зоо Планета су се сложили да прасе остане у Зоо кутку.
Како је рекао Душан Стојановић из удружења, када је стигао био је изгладнео, дехидриран и болестан, на ивици снаге. Ипак, уз ветеринарску помоћ и посвећену његу, Срећко је пребродио најтеже дане па је по тој срећи и добио име.
Данас, иако у годинама које се за свиње сматрају дубоком старошћу, он је ведар, покретан и радознао. Не једе храну за тов, већ пажљиво одабране житарице, воће, поврће и сијено. Срећко највише ужива у воћу и поврћу, обожава јабуке и цвеклу, воли да се чешка и трчкара по дворишту. Зимски период проводи у штали и често се дружи са пони коњима Пакијем и Мицом, док му редовно друштво прави мангулица Ана.
У Зоо кутку, гдје тренутно борави 236 животиња, Срећко је једини вепар и, како наглашавају његови старатељи, заувијек ће ту и остати.
Зоо кутак, који од 2013. године дјелује у оквиру удружења, није само мјесто за дружење са животињама, већ и уточиште за повређене и напуштене јединке. Кроз њега је прошло више од 5.500 животиња које су, након опоравка, враћене у природу. Срећко, некада заборављен у мраку аутомобила, данас је симбол друге шансе и доказ да понекад једна мала искра доброте може промијенити цијели један живот, пише ЗооПланет.
