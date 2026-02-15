Logo
Шта значи ако на Сретење пада киша?

15.02.2026

11:11

Коментари:

0
Шта значи ако на Сретење пада киша?
Фото: Ahmed/Pexels

Данас је Сретење, један од најважнијих датума у српској традицији - празник који спаја црквено и народно, духовно и временско. У питању је Сретење Господње, који се обиљежава 15. фебруара и уједно је и Дан државности Србије.

Али, осим вјерског и историјског значаја, Сретење у народу има и посебно мјесто када је ријеч о временским приликама и прорицању краја зиме.

По народном вјеровању, вријеме на Сретење "одлучује" какав ће бити остатак зиме. Ако је дан сунчан и ведар, вјерује се да зима још није рекла посљедњу ријеч. Ако је, пак, облачно или пада киша - сматра се да се зима ближи крају и да стиже прољеће.

У неким крајевима Србије каже се:

"Ако на Сретење гране сунце, бјежи зимо - биће још студеног времена. Ако пада киша или је облачно – зима пакује кофере."

Медвјед излази из пећине на Сретење

Најпознатији обичај везан за Сретење тиче се - медвједа. Према народном предању, на овај дан медвјед излази из пећине да провјери какво је вријеме.

Ако је напољу сунчано и види своју сјенку, уплаши се и враћа назад у пећину - што значи да ће зима потрајати још шест недјеља. Ако је облачно или пада киша и нема сјенке, медвјед остаје напољу - што је знак да долази прољеће, преноси "24Седам".

