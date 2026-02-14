Logo
Киша пара пљуштаће наредне седмице за ове знакове

Фото: Unsplash

Сезона Риба почиње 18. фебруара када Сунце прелази у Рибе и доноси богатство Рибама, Водолији и Близанцима.

Три хороскопска знака привлаче финансијски успјех од 16. до 22. фебруара 2026.Са Сунцем у Рибама, можете се посветити својој интуицији и свијету снова. Умјесто да одбацујете идеје као натегнуте, оставите простор за начине на које их можете материјализовати. Вјерујте у своју достојност да живите живот богатства и истинске лакоће.

Како седмица одмиче, Сатурн и Нептун се уједињују у Овну 20. фебруара, формирајући један од најмоћнијих аспеката године. Ова енергија вам помаже да вјерујете у своју вриједност и способност да све о чему сте сањали претворите у стварност, укључујући и финансијски успјех.

Близанци

Умјесто да мислите да је финансијски успјех повезан са већим трудом, покушајте да вјерујете да га можете добити лакоћом. 16. фебруара, Меркур у Рибама прави тригон ретроградног Јупитера у Раку, доносећи бонус, стипендију или повећан новчани ток у ваш живот.

Авион

Свијет

Драма на небу: Деструктивни путници преусмјерили руту авиона

Ова киша пара и нови прилив богатства долази из ваше каријере, али не морате се исцрпљивати да бисте га добили. Покушајте да одржите равнотежу у свом животу и препознајте када сте већ довољно урадили. Не морате се исцрпљивати да бисте постигли финансијски успјех.

Венера у Рибама прави ретроградни тригон Јупитера у Раку, што значи да оно што сада стигне значајно повећава ваше богатство. Јупитер наставља да побољшава ваше финансије до јуна ове године, тако да оно што сада почне наставља се даље.

Водолија

Не задовољавајте се са малим. 18. фебруара, Сунце у Рибама истиче ваше финансије. Ово је моћна прилика за креирање нових финансијских стратегија и примање понуда за већи приход.

Док Сунце усмјерава вашу енергију ка побољшању ваших финансија, Меркур и Венера су такође у овом воденом знаку. Ово вам помаже да привучете веће изобиље и ставља вас у савршену позицију да примате понуде за успјех и богатство. Коначно добијате оно што сте одувијек жељели.

Иако би требало да видите нови новчани ток како улази у ваш живот током сезоне Риба, не потцјењујте важност залагања за себе. Меркур је такође у Рибама, пружајући понуде, а истовремено вас подстиче да се борите за оно што заслужујете. Ово није вријеме да прихватите мање него што вриједите, зато се побрините да ваша плата буде у складу са вашим талентима. Овако постижете финансијски успјех.

Рибе

Одувијек сте зрачили енергијом богатства. Научили сте много лекција и сада знате колико је важно приступити новцу са практичношћу. Умјесто да се претплатите на стереотип да бити духован значи бити без новца, научили сте да заслужујете богатство.

Полиција Италија

Свијет

Тврдио да је мајку пронашао мртву: Испливала језива истина

То такође значи да морате бити проактивни у управљању својим новцем и привлачењу финансијског успјеха. Да, универзум увијек обезбјеђује, али то не значи да нећете морати да уложите мало енергије у то како њиме управљате.

У петак, 20. фебруара, Сатурн и Нептун формирају кон‌јункцију у Овну, доносећи драматичну промјену у начину на који видите себе и своје ресурсе. Умјесто да бринете да бисте могли изгубити све што сте створили, почињете да схватате колико вриједи. Ово вам помаже да примијените практичне методе у свом финансијском животу, док истовремено имате вјеру да универзум увијек пружа, преноси Крстарица.

