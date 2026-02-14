Logo
Large banner

Ове године љетно рачунање времена почиње раније, ево и зашто

Извор:

АТВ

14.02.2026

11:48

Коментари:

1
Ове године љетно рачунање времена почиње раније, ево и зашто

У 2026. години казаљке на сатовима ће се промијенити раније него претходне године.

Зашто се датум мијења – и које фиксно правило стоји иза тога?

uvidjaj policija rs

Србија

Језива саобраћајка: Мотоциклиста ударио у дрво, није му било спаса

То није због политичке одлуке или изнимке, већ фиксног правила ЕУ које сваке године збуњује многе људе.

У 2026. години казаљке на сатовима ће се помјерити унапријед у ноћи на недјељу, 29. марта, пишу њемачки медији.

Претходне године то је било 30. марта.

Зашто је то тако?

Разлог за ранију промјену времена је једноставан: Широм ЕУ већ годинама вриједи исто правило – промјена се увијек догађа посљедње недјеље у марту (а у јесен посљедње недјеље у октобру).

Будући да дани у седмици у календару сваке године падају другачије, помјера се и тачан датум.

илу-свијећа-17092025

Друштво

Преминуо Лазар Кршић, духовник манастира Тавна

Понекад је посљедња недјеља касније, понекад раније у мјесецу, пише "Феникс-магазин".

Управо ће се то догодити 2026. године. Посљедња недјеља у марту пада 29, због чега ће и промјена времена бити раније у поређењу с претходном годином. Само правило, међутим, остаје непромијењено – само календарски датум, наводе њемачки медији.

Како функционише прелазак на љетно рачунање времена 2026?

Казаљке на сатовима ће се помјерити унапријед 29. марта.

У 2 сата ујутро, заправо ће бити 3 сата ујутро.

policija njemacka

Свијет

Старица годинама лежала мртва у кући, кћерка завршила на психијатрији

Изгубиће се сат сна, али ће дати зато бити дужи. За оне који желе запамтити: У марту се сатови помјерају унапријед, у октобру назад.

Подијели:

Тагови :

pomjeranje sata

pomjeranje kazaljki

ljetno računanje vremena

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Хороскоп за 14. фебруар: Шта нам звијезде поручују данас?

Занимљивости

Хороскоп за 14. фебруар: Шта нам звијезде поручују данас?

5 ч

0
Ова прилика долази једном: 15. фебруар је важан дан за 4 знака

Занимљивости

Ова прилика долази једном: 15. фебруар је важан дан за 4 знака

17 ч

0
Крај зиме доноси судбински преокрет за 5 знакова

Занимљивости

Крај зиме доноси судбински преокрет за 5 знакова

20 ч

0
Знакови који чине најскладније парове - и изгледом и карактером

Занимљивости

Знакови који чине најскладније парове - и изгледом и карактером

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

03

Механичари остали у шоку када су дигли стари голф и видјели инсталацију

13

58

Боро Штикла из Котор Вароша у рукама има три заната

13

58

Захарова: Свијет треба да позове да се Зеленски "ухвати као нациста"

13

52

Кренуо у пљачку, па погинуо на огради постављеној због дивљих свиња

13

51

Пренос: Сретењска академија поводом доношења првог Устава Кнежевине Србије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner