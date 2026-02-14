Ове године љетно рачунање времена почиње раније, ево и зашто

Извор:
У 2026. години казаљке на сатовима ће се промијенити раније него претходне године.
Зашто се датум мијења – и које фиксно правило стоји иза тога?
То није због политичке одлуке или изнимке, већ фиксног правила ЕУ које сваке године збуњује многе људе.
У 2026. години казаљке на сатовима ће се помјерити унапријед у ноћи на недјељу, 29. марта, пишу њемачки медији.
Претходне године то је било 30. марта.
Разлог за ранију промјену времена је једноставан: Широм ЕУ већ годинама вриједи исто правило – промјена се увијек догађа посљедње недјеље у марту (а у јесен посљедње недјеље у октобру).
Будући да дани у седмици у календару сваке године падају другачије, помјера се и тачан датум.
Понекад је посљедња недјеља касније, понекад раније у мјесецу, пише "Феникс-магазин".
Управо ће се то догодити 2026. године. Посљедња недјеља у марту пада 29, због чега ће и промјена времена бити раније у поређењу с претходном годином. Само правило, међутим, остаје непромијењено – само календарски датум, наводе њемачки медији.
Казаљке на сатовима ће се помјерити унапријед 29. марта.
У 2 сата ујутро, заправо ће бити 3 сата ујутро.
Изгубиће се сат сна, али ће дати зато бити дужи. За оне који желе запамтити: У марту се сатови помјерају унапријед, у октобру назад.
