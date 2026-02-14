Logo
Хороскоп за 14. фебруар: Шта нам звијезде поручују данас?

14.02.2026

08:41

Фото: Unsplash/Daniel Carmona

Прочитајте шта нам звијезде поручују данас

Ован

Посветите се рјешавању заосталих обавеза које захтијевају вашу пуну пажњу. У љубави вас очекује отворен разговор о заједничким циљевима, а слободни нека обрате пажњу на старе пријатеље. Уносите више течности у организам.

илу-свијећа-17092025

Друштво

Шта треба урадити ако данас не можете отићи на гробље?

Бик

Усмјерите енергију на финансије и паметно располагање мјесечним буџетом. Партнеру је потребна ваша подршка у вези битне одлуке, док слободни могу очекивати позив за излазак. Поведите рачуна о исхрани и спавању.

Близанци

Ослоните се на сараднике како бисте лакше завршили пројекте који касне. Емотивни односи су стабилни, али избјегавајте непотребне расправе, док слободне привлачи особа из другог града. Потребна вам је лагана физичка активност.

Рак

Искористите креативне идеје како бисте се истакли у свом радном окружењу. Партнер планира изненађење које ће вас обрадовати, а слободни би могли добити занимљиву поруку путем мрежа. Могући су мањи проблеми са синусима.

Амерички напад на нарко чамац

Свијет

Американци напали чамац, троје мртвих

Лав

Покажите ауторитет тамо гдје је то неопходно за постизање добрих резултата. Размислите о заједничком одмору са вољеном особом, док слободни уживају у необавезном флерту на забави. Чувајте се прехладе и вјетра.

Дјевица

Фокусирајте се на дисциплину и рокове који се не могу помјерати. У вези планирајте будућност са партнером, док би слободни могли упознати некога преко посла. Припазите на физички умор.

Вага

Покушајте да направите баланс између каријере и приватних обавеза које трпе. Вољена особа жели више вашег слободног времена, а слободни нека буду спремни на случајан сусрет. Провјерите ниво витамина у крви.

Бањалука, путеви, киша

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује током дана

Шкорпија

Дјелујте одлучно када су у питању нови пословни уговори и договори. Ваша страствена природа долази до изражаја у односу, док слободни осјећају јаку привлачност према једној воденој знаку. Обратите пажњу на леђа.

Стријелац

Проширите своје знање кроз курс или додатну обуку која вам се нуди. У љубави је важно показати више разумијевања за партнера, а слободни ће уживати у друштву пријатеља. Више боравите на свјежем ваздуху.

Јарац

Преузмите одговорност за грешке које су се десиле у претходном периоду. Однос са вољеном особом постаје дубљи и озбиљнији, док слободни траже некога ко дијели њихове вриједности. Јачајте имунитет здравом храном.

Беба

Друштво

У Српској рођено 27 беба

Водолија

Прихватите промјене које долазе изненада и прилагодите се новом темпу. Партнер вас може изненадити необичним предлогом, док би слободни могли ући у узбудљиву авантуру. Мање пијте кафу током вечери.

Рибе

Завршите започете послове прије него што кренете у реализацију нових планова. Романтични тренуци освјежиће вашу везу, а слободни би могли добити признање од тајног обожаваоца. Могућ је осјећај поспаности.

