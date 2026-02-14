Американци напали чамац, троје мртвих

Извор:
Б92
14.02.2026
08:33
Америчка војска је саопштила да су три особе погинуле у нападу на чамац за који се сумња да је превозио трговину дрогом у Карипском мору.
САД су од септембра извеле најмање 38 таквих контроверзних операција.
Војска Сједињених Држава саопштила је у петак да је напала још један брод осумњичен за трговину дрогом на Карибима, убивши три особе.
Јужна команда САД (САУТКОМ) објавила је на друштвеној мрежи Икс снимак од 11 секунди који приказује чамац како гази кроз воду прије него што га је погодио, како је војска назвала, "смртоносни кинетички удар" и експлодирао.
Брод је "пловио познатим рутама за трговину дрогом на Карибима и био је укључен у операције трговине дрогом", наводи се у саопштењу Јужне команде.
Америчке власти нису пружиле никакве доказе за ове тврдње.
Трампова администрација је од почетка септембра извршила најмање 38 удара на наводне бродове за превоз дроге у Карипском мору и источном Тихом океану у покушају да се избори са међународним шверцом дроге.
Амерички предсједник Доналд Трамп оправдао је нападе као неопходну ескалацију, рекавши да је његова земља у "оружаном сукобу" са картелима у Латинској Америци.
Напад у петак је, према званичним подацима, повећао број жртава у таквим операцијама на најмање 133.
Али САД су понудиле мало доказа који би поткријепили њихове тврдње о убијању "наркотерориста".
Критичари су такође изразили забринутост због легалности смртоносних удара у међународним водама.
Прошле недјеље, амерички министар одбране Пит Хегсет тврдио је да су "неки водећи картелски трговци дрогом" у региону "одлучили да прекину све операције са наркотицима на неодређено вријеме због недавних (веома ефикасних) кинетичких удара на Карибима".
Хегсет је коментарисао на свом личном налогу на друштвеним мрежама и није дао никакве додатне информације које поткрепљују ту тврдњу.
