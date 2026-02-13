Макрон о комуникацији са Русијом: Одлучио сам...

13.02.2026
Одлучио сам да успоставим директан канал за комуникацију са Русијом, изјавио је француски предсједник Емануел Макрон у говору на Минхенској безбједносној конференцији.
Француски лидер је оцијенио да је постизање мира у Украјини "немогуће без учешћа Европљана".
"Стога сам одлучио да успоставим директан канал комуникације са Русијом, уз потпуну транспарентност за Украјину, наше европске партнере и америчке савезнике", нагласио је Макрон.
Макрон тврди да земље ЕУ настоје да избјегну ескалацију сукоба са Русијом и стога не шаљу војне снаге у Украјину.
- Од првог дана смо одлучили да помогнемо Украјини, али истовремено да се уздржимо од ескалације са Русијом - то јест, да не нападамо руску територију или шаљемо копнене трупе. Настављамо да се придржавамо овог оквира - рекао је, одговарајући на питање зашто земље ЕУ још нису послале трупе у Украјину.
Макрон је такође нагласио да у Европи не постоји консензус о овом питању.
"Данас нема консензуса, а ја не желим да дајем обећања која не могу да испуним. Штавише, вјерујем да би то могло довести до губитка контроле над ситуацијом", изјавио је француски лидер.
Макрон је још објавио да војни штаб такозване коалиције вољних финализује безбједносне гаранције за Украјину.
- Организовали смо се да подржимо Украјину и то смо и учинили. У јануару смо, са јасним политичким мандатом, финализовали безбједносне гаранције које се могу спровести дан након успостављања мира. Да бисмо осигурали да је овај мир одржив, наше војно особље финализује гаранције и обезбјеђује праћење од стране Сједињених Држава - објаснио је француски лидер.
Француски предсједник је такође најавио да ће европске земље започети серију консултација како би припремиле заједнички став о питањима контроле наоружања прије могућих преговора са Русијом.
"Сва ова питања морају пажљиво припремити Европљани, јер ћемо бити за преговарачким столом - и морамо бити спремни за њих. Раније су такви споразуми закључивани без учешћа Европљана, за Европљане, а затим раскидани без њиховог пристанка. Не смијемо поновити ову грешку. Стога предлажем покретање серије консултација о овом питању, које смо већ започели са нашим британским и њемачким колегама, а које ће се проширити на цијели европски формат", рекао је он.
