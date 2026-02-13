Макрон о комуникацији са Русијом: Одлучио сам...

Француски лидер је оцијенио да је постизање мира у Украјини "немогуће без учешћа Европљана".

"Стога сам одлучио да успоставим директан канал комуникације са Русијом, уз потпуну транспарентност за Украјину, наше европске партнере и америчке савезнике", нагласио је Макрон.

О слању европских војних снага у Украјину

Макрон тврди да земље ЕУ настоје да избјегну ескалацију сукоба са Русијом и стога не шаљу војне снаге у Украјину.

- Од првог дана смо одлучили да помогнемо Украјини, али истовремено да се уздржимо од ескалације са Русијом - то јест, да не нападамо руску територију или шаљемо копнене трупе. Настављамо да се придржавамо овог оквира - рекао је, одговарајући на питање зашто земље ЕУ још нису послале трупе у Украјину.

Тенис Грчки тенисер причао о томе како се напио са Федерером и Надалом

Макрон је такође нагласио да у Европи не постоји консензус о овом питању.

"Данас нема консензуса, а ја не желим да дајем обећања која не могу да испуним. Штавише, вјерујем да би то могло довести до губитка контроле над ситуацијом", изјавио је француски лидер.

О безбједносним гаранцијама за Украјину

Макрон је још објавио да војни штаб такозване коалиције вољних финализује безбједносне гаранције за Украјину.

- Организовали смо се да подржимо Украјину и то смо и учинили. У јануару смо, са јасним политичким мандатом, финализовали безбједносне гаранције које се могу спровести дан након успостављања мира. Да бисмо осигурали да је овај мир одржив, наше војно особље финализује гаранције и обезбјеђује праћење од стране Сједињених Држава - објаснио је француски лидер.

О контроли наоружања и преговорима са Русијом

Француски предсједник је такође најавио да ће европске земље започети серију консултација како би припремиле заједнички став о питањима контроле наоружања прије могућих преговора са Русијом.

"Сва ова питања морају пажљиво припремити Европљани, јер ћемо бити за преговарачким столом - и морамо бити спремни за њих. Раније су такви споразуми закључивани без учешћа Европљана, за Европљане, а затим раскидани без њиховог пристанка. Не смијемо поновити ову грешку. Стога предлажем покретање серије консултација о овом питању, које смо већ започели са нашим британским и њемачким колегама, а које ће се проширити на цијели европски формат", рекао је он.