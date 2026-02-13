Logo
Large banner

Макрон о комуникацији са Русијом: Одлучио сам...

13.02.2026

22:11

Коментари:

0
Макрон о комуникацији са Русијом: Одлучио сам...
Фото: Tanjug/AP/Omar Havana

Одлучио сам да успоставим директан канал за комуникацију са Русијом, изјавио је француски предсједник Емануел Макрон у говору на Минхенској безбједносној конференцији.

Француски лидер је оцијенио да је постизање мира у Украјини "немогуће без учешћа Европљана".

"Стога сам одлучио да успоставим директан канал комуникације са Русијом, уз потпуну транспарентност за Украјину, наше европске партнере и америчке савезнике", нагласио је Макрон.

О слању европских војних снага у Украјину

Макрон тврди да земље ЕУ настоје да избјегну ескалацију сукоба са Русијом и стога не шаљу војне снаге у Украјину.

- Од првог дана смо одлучили да помогнемо Украјини, али истовремено да се уздржимо од ескалације са Русијом - то јест, да не нападамо руску територију или шаљемо копнене трупе. Настављамо да се придржавамо овог оквира - рекао је, одговарајући на питање зашто земље ЕУ још нису послале трупе у Украјину.

Стефанос Циципас

Тенис

Грчки тенисер причао о томе како се напио са Федерером и Надалом

Макрон је такође нагласио да у Европи не постоји консензус о овом питању.

"Данас нема консензуса, а ја не желим да дајем обећања која не могу да испуним. Штавише, вјерујем да би то могло довести до губитка контроле над ситуацијом", изјавио је француски лидер.

О безбједносним гаранцијама за Украјину

Макрон је још објавио да војни штаб такозване коалиције вољних финализује безбједносне гаранције за Украјину.

- Организовали смо се да подржимо Украјину и то смо и учинили. У јануару смо, са јасним политичким мандатом, финализовали безбједносне гаранције које се могу спровести дан након успостављања мира. Да бисмо осигурали да је овај мир одржив, наше војно особље финализује гаранције и обезбјеђује праћење од стране Сједињених Држава - објаснио је француски лидер.

О контроли наоружања и преговорима са Русијом

Француски предсједник је такође најавио да ће европске земље започети серију консултација како би припремиле заједнички став о питањима контроле наоружања прије могућих преговора са Русијом.

"Сва ова питања морају пажљиво припремити Европљани, јер ћемо бити за преговарачким столом - и морамо бити спремни за њих. Раније су такви споразуми закључивани без учешћа Европљана, за Европљане, а затим раскидани без њиховог пристанка. Не смијемо поновити ову грешку. Стога предлажем покретање серије консултација о овом питању, које смо већ започели са нашим британским и њемачким колегама, а које ће се проширити на цијели европски формат", рекао је он.

Подијели:

Тагови :

Емануел Макрон

Русија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Захарова: Запад би требало да разговара о терору над цивилима, а не о спонзорисању Кијева

Свијет

Захарова: Запад би требало да разговара о терору над цивилима, а не о спонзорисању Кијева

3 ч

0
Срушио се авион: Више страдалих у језивој несрећи

Свијет

Срушио се авион: Више страдалих у језивој несрећи

4 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп о Орбану: Јак и моћан вођа

5 ч

0
Умрла царица Нутеле: Милијардерка преминула у дому

Свијет

Умрла царица Нутеле: Милијардерка преминула у дому

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Невјерица: Хитно затражена провјера суђења након пораза Партизана од Реала

22

59

Италијан гледао како му лопов из БиХ улази у кућу па га увукао у клопку

22

55

Инцидент на Јадрану: Теретни брод ударио у Титову резиденцију

22

50

Да ли је гријех прати веш на црвено слово: Свештеник ријешио дилему

22

44

Нутриционисти открили која је најгора навика за метаболизам

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner