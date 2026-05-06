Захарова открила шта ће се догодити у случају напада Кијева на Москву

06.05.2026 22:16

Фото: pexels/Lubov Tandit

Министарство спољних послова Русије упутило је дипломатским представништвима ноту у којој позива на евакуацију дипломата из Кијева у случају да Украјина покуша да изврши напад на Москву током прославе Дана побједе 9. маја, рекла је портпарол руског министарства Марија Захарова.

"Позивамо вас да ово схватите са максималном одговорношћу и обезбиједите рану евакуацију дипломатског и другог особља мисија, као и грађана из Кијева због неизбјежног узвратног удара Оружаних снага Руске Федерације на Кијев, уколико кијевски режим покуша да спроведе своје криминалне терористичке планове током прославе Дана побједе", навела је Захарова.

Она је подсјетила да је Министарство одбране Русије раније издало саопштење у вези са пријетњама кијевског режима да ће извести напад на Москву на велики празник за све Русе - Дан побједе у Великом отаџбинском рату.

