Logo
Large banner

Трамп потписао важан документ, ево ко је на удару

Аутор:

АТВ
06.05.2026 22:05

Коментари:

0
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп потписао је нову националну стратегију борбе против тероризма, која је д‌јелимично усмјерена на неутрализацију пријетњи у западној хемисфери и онеспособљавање операција картела, изјавио је савјетник за борбу против тероризма Бијеле куће Себастијан Горка.

"Нова стратегија, прије свега, даје приоритет неутрализацији терористичких пријетњи у западној хемисфери и онеспособљавању картела да уносе наркотике у Сједињене Државе, као и да њихови припадници и жртве трговине људима долазе у земљу", рекао је Горка.

Он је нагласио да је Трамп потписао документ вођен принципом да Америка мора бити заштићена.

Горка је навео да ће се у САД стратегија фокусирати на идентификацију и неутрализацију насилних, секуларних политичких група чија је идеологија антиамеричка, радикално трансродна или анархистичка, као што је "`Антифа".

"Користићемо све методе који су нам Уставом доступне да их евидентирамо унутар земље, идентификујемо њихове чланове, пратимо њихове везе са међународним организацијама попут `Антифе` и користимо законске инструменте како бисмо их оперативно онеспособили прије него што могу да повриједе или убију невине", нагласио је Горка.

Најновија вијест

Свијет

Пуцњава у Вашингтону: Нападач гађао полицију близу колоне Џеј Ди Венса

Он је најавио да ће амерички званичници задужени за борбу против тероризма одржати састанак са међународним партнерима у петак како би размотрили начине на које савезници могу да појачају напоре у борби против терористичких пријетњи, посебно из Ирана и у Ормуском мореузу.

Након убиства конзервативног активисте Чарлија Кирка у септембру прошле године, представници Бијеле куће позвала су на координисане напоре против одређених екстремистичких љевичарских група оптужених за подстицање насиља.

Као пријетње у западној хемисфери за ову годину означени су међународни организовани криминал, ривалство великих сила и нестабилност проузроковану миграцијама и економским поремећајима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

потписан документ

Доналд Трамп

Америка

Вашингтон

Бијела кућа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Потпредсједник САД Џ. Д. Венс стиже на састанак са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду ради разговора о Ирану.

Свијет

Пуцњава у Вашингтону: Нападач гађао полицију близу колоне Џеј Ди Венса

2 ч

1
Суперћелијска олуја у Чешкој

Свијет

Објављен снимак: Суперћелијска олуја стигла у Европу

3 ч

0
Полиција Њемачке

Свијет

Берлинска полиција забранила совјетске симболе за Дан побједе

5 ч

3
Викторија

Свијет

Монструм пред дјецом искасапио партнерку

6 ч

0

  • Најновије

23

08

ПСЖ иде по другу европску круну

22

54

Бритни Спирс признала кривицу

22

35

Дестинације у Хрватској које вам неће испразнити новчаник до краја

22

34

Арина Сабаленка изазовним снимком усијала мреже: "Богињо, гориш"

22

17

Син милионера брутално убио маћеху из Црне Горе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner