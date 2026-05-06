Трамп потписао важан документ, ево ко је на удару

Аутор:АТВ
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп потписао је нову националну стратегију борбе против тероризма, која је дјелимично усмјерена на неутрализацију пријетњи у западној хемисфери и онеспособљавање операција картела, изјавио је савјетник за борбу против тероризма Бијеле куће Себастијан Горка.
"Нова стратегија, прије свега, даје приоритет неутрализацији терористичких пријетњи у западној хемисфери и онеспособљавању картела да уносе наркотике у Сједињене Државе, као и да њихови припадници и жртве трговине људима долазе у земљу", рекао је Горка.
Он је нагласио да је Трамп потписао документ вођен принципом да Америка мора бити заштићена.
Горка је навео да ће се у САД стратегија фокусирати на идентификацију и неутрализацију насилних, секуларних политичких група чија је идеологија антиамеричка, радикално трансродна или анархистичка, као што је "`Антифа".
"Користићемо све методе који су нам Уставом доступне да их евидентирамо унутар земље, идентификујемо њихове чланове, пратимо њихове везе са међународним организацијама попут `Антифе` и користимо законске инструменте како бисмо их оперативно онеспособили прије него што могу да повриједе или убију невине", нагласио је Горка.
Свијет
Пуцњава у Вашингтону: Нападач гађао полицију близу колоне Џеј Ди Венса
Он је најавио да ће амерички званичници задужени за борбу против тероризма одржати састанак са међународним партнерима у петак како би размотрили начине на које савезници могу да појачају напоре у борби против терористичких пријетњи, посебно из Ирана и у Ормуском мореузу.
Након убиства конзервативног активисте Чарлија Кирка у септембру прошле године, представници Бијеле куће позвала су на координисане напоре против одређених екстремистичких љевичарских група оптужених за подстицање насиља.
Као пријетње у западној хемисфери за ову годину означени су међународни организовани криминал, ривалство великих сила и нестабилност проузроковану миграцијама и економским поремећајима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму