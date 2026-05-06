Берлинска полиција забранила совјетске симболе за Дан побједе

АТВ

АТВ
06.05.2026 18:57

Фото: pexels/Radwan Menzer

Берлинска полиција забранила је да се 8. и 9. маја истичу руски и совјетски симболи, укључујући Георгијевску ленту, код споменика посвећених совјетским војницима палим у Другом свјетском рату.

Према одлуци, забрањено је ношење војних униформи и ознака, истицање слова "В" или "З", Георгијевских ленти, транспарената, застава Русије, Бјелорусије и Чеченске Републике, као и слика њихових лидера, наводи се у саопштењу.

Осим тога, забрањује се истицање совјетских, те руских и совјетских војних застава, фотографије Украјине без Донбаса, застава Луганске и Доњецке Народне Републике, Запорошке и Херсонске области и Крима.

Полиција је забранила и пуштање аудио-снимака и извођење руских војних пјесама и маршева, као и одобравање руске војне операције у Украјини.

Забрана је на снази од 9. маја у 6.00 часова до 9. маја у 22.00 часа, преноси Срна.

