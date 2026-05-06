Измјене Закона о социјалној заштити не укидају већ проширују права

Аутор:АТВ
Коментари:0
Родитељи-његоватељи задржаће право на накнаду и након што дијете са потешкоћама у развоју наврши 30 година, што до сада није био случај.
Заступници ових категорија поручују да је за њих ово од изузетног значаја, јер, кажу, лице са интелектуалним сметњама је вјечито дијете, и захтијева додатну бригу и подршку.
"Накнада за његоватеља за кориснике старије од 30 година, гдје ће нестати сва она дискриминација у односу на дјецу, те ће и одрасла лица добити пуно право које им припада", рекла је Татјана Спасојевић, предсједник Управног одбора Савеза удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике Српске.
Родитељи-његоватељи дјеце којима је потребна 24-сатна њега и надзор, законски дефинисано као посебна њега, примају додатак од око 650 КМ. Измјенама које су у припреми биће проширена права и за остале особе са сметњама у развоју којим је потребна стална њега.
Те категорије имаће право на посебан додатак који би био у половичном износу од онога који добијају они који имају рјешење о посебној њези. Министар појашњава да измјенама Закона ниједно претходно стечено право неће бити укинуто.
"Лица која буду остварила овај додатак о којем сам сада говорио по ова два критеријума ће свакако имати право и на туђу његу и помоћ као што имају и на личну инвалиднину као што имају. У оквиру закона о дјечијој заштити лица која имају мање од 18 година имаће право и на посебан дјечији додатак – тако да се сва та права збрајају", рекао је Ален Шеранић, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске.
Друштво
Мозаик Светог Георгија свјетло дана угледао уочи Ђурђевдана
Током састанка отворено је и питање старосне границе до 65 година за родитеље његоватеље, која је постављена као услов за остварење његоватељских права у Закону о дјечијој заштити. Министар је објаснио да предложеним измјенама Закона о социјалној заштити нису могли да ријеше и ово питање, јер промјене морају прво да се десе у Закону о дјечијој заштити. Кажу, намјера је да у наредном периоду направе измјене и у том закону како би се и овај сегмент унаприједио.
"Ако бисмо другачије чинили у Закону о социјалној заштити, онда бисмо могли да доведемо поједине категорије у дискриминацију, јер би слично право остваривали под једним условом у оквира Закона о дјечијој заштити, а под другим условима у Закону о социјалној заштити", рекао је Шеранић.
Закон не смије бити усвојен без директног учешћа родитеља његоватеља, поручује градоначелник Бањалуке и на друштвеним мрежама предлаже додатне измјене закона. Министар здравља и социјалне заштите указује на неукост интерпретације и непотпуно преношење доступних информација. Одговорио је и премијер, који је позвао да се ово питање не политизује и позвао родитеље-његоватеље да се укључе у разговор са надлежнима како би заједно дошли до рјешења.
"Уколико предложена рјешења нису прихватљива родитељима, немам ништа против да закон иде у редовну процедуру и да се одржи скупштинска расправа", рекао је Саво Минић, премијер Републике Српске.
Првобитно је предложено да закон иде у хитну процедуру, те да се нађе на реду сједници Народне скупштине која ће бити одржана 19. маја. Поред законских измјена, на састанку се говорило и о потреби развоја услуга на локалном нивоу – прије свега формирања центара за дневно збрињавање, како за дјецу, тако и за одрасла лица са потешкоћама у развоју.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
22
01
21
55
21
40
21
20
21
05
Тренутно на програму