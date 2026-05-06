Како изгледа живот Рома у Бањалуци?

Док већини дан започиње плановима, овдје он почиње бригом како преживјети. За Мелису, свакодневица почиње бригом како прехранити и збринути шесторо дјеце. У насељу Весели бријег живи већ 14 година, након што је дошла из Федерације.
Каже, комшије помажу колико могу, али стварни проблеми остају исти: мала примања, лоши услови и неизвјесност. Два дјечака иду у пети разред, дјевојчица у трећи. Школа је важна, али највећа брига није образовање него питање гд је ће сутра живјети. Јер, како каже, ускоро морају напустити кров над главом који сада имају.
"Никакви услови, имам 6 дјеце, муж ради на праоници, дижем 750КМ 4+ и 520 марака дјечији додатак само на 4 дјеце на двоје нема. Нас нико није узео у обзир, шесторо дјеце имамо, кирије не можемо наћи нигде, а ми морамо ово да напустимо пошто се свекрва враћа кући а ми немамо гдје. Мени је само потребан кров над главом, ништа више, за остало је све лако", рекла је Мелиса Мусић.
Ово нису појединачне судбине ово је слика већине породица у овом насељу.
Налазимо се на само неколико минута од центра Бањалуке у насељу Весели Бријег гдје свакодневница изгледа потпуно другачије, док једни говоре о развоју града овдје се и даље води борба за основне услове живота између сиромаштва, предрасуда и жеље за промјеном питање је колико су шансе за бољу будућност заиста реалне, јер овдје иза сваке куће та борба није изузетак него свакодневница која траје годинама.
Сличну причу дијели и Амила. Мајка деветоро дјеце, у овом насељу живи већ 12 година. Каже, увијек нешто недостаје, а од дјечијег додатка немогуће је покрити основне потребе. Најтеже је зими. Дрва су скупа, а ако се не обезбиједе на вријеме, хладни дани постају додатна борба. Д јеца у школу иду пјешке, а свакодневица често зависи од сналажљивости.
"Слабо, јер свако гледа свој живот, нико никог не гледа свако свој живот гледа и то је то. Овдје нас 14 укупно има.
А како се снађемо, ево овако ћу вам рећи, идемо на контејнере и донесемо дрва да би ложили ватру искрено да ти кажем а требаће измјена за дјецу, јакне, то је све скупо а ми не добијемо ништа џаба добијали смо једно вријеме из центра за социјални рад да нам да одјећу али више не долазе", рекла је Амила Муратовић.
Из Центра за социјални рад поручују да су ромске породице укључене у систем социјалне заштите, те да остварују права као и сви други корисници. Истичу да се, осим материјалне помоћи, води рачуна и о стамбеном збрињавању, али и о дјеци, њиховом образовању и заштити.
ИРЕНА ЈОЛЏИЋ,
"Град Бањалука је одређене стамбене јединице додијелио центру за социјални рад за смјештај ромских породица и на основу њиховог бодовања ми смјештамо породице, морамо да знамо да се води рачуна да ли су родитељи запослени, незапослени, да ли већ имају неки стамбени смјештај на основу тога додјељујемо и генерално они су корисници свих осталих других редовних давања", рекла је Ирена Јолџић, директор Центра за социјални рад Бањалука.
Подршку овој заједници пружа Удружење Нова генерација. Раде са дјецом у ризику, а потребу за радом препознали су и у ромској заједници. Са око двадесет породица раде континуирано, кроз радионице, едукацију и боравак на терену. Њихов циљ је да дјеца остану у школи и добију прилику за другачији живот. И помаци, кажу, већ постоје. Све је више дјеце која редовно похађају наставу, а поједини примјери показују да је промјена могућа када неко вјерује у њих.
"Ми заједно с њима смишљамо радионице, и идемо на терен воле да имају спортске активности неке видове оброка, ако воле неке грицкалице све им омогућимо, излете и оно што је значајно је да смо увијек у контакту са школом и радимо на превенцији напуштања школовања све дјеце тако да имамо дјецу која иду редовно у средњу и основну школу
Дјевојчица која је редовно завршила основну школу и није баш била мотивисана нешто претјерано за средњу школу сада је већ други разред средње школе и ишла је на такмичења из неких предмета и жели да се и даље едукује а прошли пут ми је рекла да жели да упише и факултет", рекла је Софија Креховски из удружења ''Нова генерација''.
Можда промјене не долазе брзо, али сваки одлазак у школу, сваки мали корак напријед, за ове породице значи много више него што се на први поглед види.
