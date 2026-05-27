Трофеј иде у Енглеску: Кристал Палас освојио Конференцијску лигу

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Лајпцигу је вечерас одиграно финале Конференцијске лиге, а Кристал Палас је савладао Рајо Ваљекано са 1:0.
Ни енглески ни шпански тим није у историји освајао европски трофеј, па је ово била велика утакмица и за једне и за друге.
Водила се очекивано велика борба на стадиону у Њемачкој. У првих 45 минута није било погодака, чак ни удараца у оквир гола, а најбољу шансу Палас је имао у надокнади када је Тајрик Мичел у петерацу главом шутирао, али мало поред гола.
На почетку другог дијела Кристал Палас је повео. Адам Вортон шутира, Аугусто Батаља брани, али се лопта одбија само до Жан-Филипа Матете, који из близине лопту шаље у мрежу за велико славље играча и навијача тима из Лондона.
Тај погодак само је подигао темпо игре, наравно морао се и Рајо потпуно отворити, па нас је до краја чекало много узбуђења.
У 55. минуту невјероватна шанса за Палас. Јереми Пино је шутирао из слободњака, лопта се од једне стативе одбила до друге, а уз мало среће Рајо на крају успијева да се спасе.
Минут након тога зицер за Енглезе. Пино се сјурио према голу, додао до Матете, а голман Раја мајсторски брани и избацује лопту у корнер. Невјероватно шта све тада нису искористили играчи Паласа.
Алемао је потом из даљине покушао, али право до голмана Паласа, који није имао много посла вечерас.
До краја, Рајо Ваљекано никако није успијевао да направи нешто конкретно пред голом ривала, док је Палас свим силама бранио свој гол и нову шансу чекао у контрама.
Остало је 1:0 и велико славље почело је у Лондону и свуда у свијету гдје се налазе присталице Кристал Паласа, који слави свој први европски трофеј.
Осим трофеја и новца, Палас је вечерас осигурао наступ у лигашкој фази Европске лиге.
Занимљиво је да је Астон Вила недавно освојила Европску лигу, а да би чак и треће УЕФА клупско такмичење могло припасти Енглезима, пошто у суботу од 18 часова у финалу Лиге шампиона Арсенал игра против ПСЖ-а. Ко зна, можда још један европски трофеј дође у Лондон...
Палас је трећи лондонски тим који осваја Конференцијску лигу након Вест Хема и Челсија. Ово такмичење освајали су још Рома и Олимпијакос.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
10
23
07
22
57
22
52
22
48
Тренутно на програму