Каспер Шмајхел завршио каријеру

Голман Селтика и фудбалске репрезентације Данске Каспер Шмајхел саопштио је да је завршио каријеру због тешке повреде рамена, пренио је Екип.
Шмајхел (39) је ове сезоне за Селтик наступио на 39 мечева, а посљедњи пут је за шкотски клуб бранио 22. фебруара. Он је потом због повреде рамена пропустио преостали дио сезоне.
Дански голман има уговор са Селтиком до 30. јуна ове године.
"Много сам размишљао о томе, али вјерујем да је сада право вријеме. Када ми се у јуну заврши уговор са Селтиком, повући ћу се из професионалног фудбала. Консултовао сам се са бројним хирурзима и специјалистима у вези повреде рамена, а они су ми објаснили да не би требало да очекујем да ћу поново играти на највишем нивоу", рекао је Шмајхел.
Он је прије Селтика бранио за Андерлехт, Ницу, Лестер, Лидс, Нотс Каунти, Ковентри, Кардиф, Фалкирк, Бери, Дарлингтон и Манчестер сити.
За репрезентацију Данске наступио је на 120 утакмица, преноси Танјуг.
