Logo

Ово су знакови да је ваш телефон заражен вирусима: Обратите пажњу

Аутор:

АТВ
16.06.2026 18:36

Коментари:

0
mobilni telefon mobitel
Фото: Pexel/ Anna Shvets

Модерни Андроид телефони имају све више заштитних система, али вируси и малициозне апликације и даље представљају ризик. Ако се уређај понаша неуобичајено, могуће је да је нека апликација или напад угрозио телефон.

Највећи проблем није само спорији рад уређаја. Напади могу покушати да украду личне податке, приступне шифре, информације са налога или финансијске податке.

Навијачи Зеленортских острва

Фудбал

Никад луђа прослава: Зеленорћани након сензације изнијели јариће на улице

Постоји неколико знакова који могу указивати да ваш Андроид телефон више није безбједан.

Телефон ради чудно, појављују се апликације и рекламе

Један од првих знакова проблема је необично понашање телефона. Ако се апликације саме отварају, уређај шаље поруке или обавља позиве без вашег одобрења, то може бити озбиљно упозорење.

Посебно обратите пажњу ако се појављују непознате апликације које нисте инсталирали. Неки облици малвера покушавају да се сакрију међу другим апликацијама и раде у позадини.

Честе искачуће рекламе ван уобичајених апликација такође могу указивати на проблем. Ако се рекламе појављују на мјјестима где их раније није било, могуће је да их изазива нежељени софтвер.

Брак вјенчање

Србија

Кум изазвао незапамћени скандал на свадби

Непознате пријаве и нагла потрошња батерије

Још један важан знак је сумњива активност на вашим налозима. Ако приметите пријаве са непознатих уређаја или промене које ви нисте направили, постоји могућност да су подаци компромитовани.

Малициозне апликације често раде у позадини, због чега могу изазвати убрзано пражњење батерије или чешће загријавање телефона.

Наравно, старији телефон или захтевне апликације могу имати исти ефекат, али нагла промена понашања уређаја захтјева провјеру.

Како провјерити да ли нешто није у реду са Андроид телефоном

Ако сумњате на вирус, један од првих корака може бити покретање телефона у безбједном режиму рада. Тај режим привремено искључује апликације трећих страна, па можете лакше утврдити да ли проблем изазива нека инсталирана апликација.

Аутомеханичар

Ауто-мото

Шта треба обавезно провјерити на аутомобилу прије путовања?

Ако телефон у безбједном режиму ради нормално, провјерите које сте апликације скоро инсталирали и уклоните оне којима не вјерујете.

Важно је прегледати и дозволе апликација. У подешавањима телефона можете провјерити које апликације имају приступ камери, микрофону, локацији или порукама. Ако нека апликација има овлаштења која јој нису потребна, то може бити знак за опрез.

Најбољи начин да спријечите напад

Најсигурнија заштита почиње од основних навика. Апликације инсталирајте само из Гугл Плеј продавнице и избјегавајте непознате изворе.

Редовно ажурирање Андроид система и апликација важно је јер нова ажурирања често поправљају безбједносне пропусте.

centralna banka bih wikipedia

Економија

Банке у БиХ ускоро уводе услугу која ће усрећити грађане

Посебно пазите на сумњиве линкове у порукама и мејловима. Многи напади почињу тако што корисник отвори садржај који изгледа безазлено, а затим ненамерно дозволи инсталацију или приступ подацима.

Коришћење јединствених лозинки за налоге и провјера безбједносних подешавања додатно смањују ризик.

Ако телефон изненада почне да ради другачије, појављују се непознате апликације или примјетите чудне активности, немојте игнорисати знакове. Брза реакција може спречити озбиљније проблеме, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мобилни телефон

Андроид

хакери

апликација

Коментари (0)

Прочитајте више

Снажно невријеме и град у Србији.

Србија

Олуја и град у Србији направили хаос: Поља сравњена са земљом

3 ч

0
Велики пројекат у Српској: Ево гдје ниче соларна електрана величине 160 фудбалских терена

Економија

Велики пројекат у Српској: Ево гдје ниче соларна електрана величине 160 фудбалских терена

3 ч

0
Деценија промјена: Нека предвиђања Тесле до 2035. године су језива

Наука и технологија

Деценија промјена: Нека предвиђања Тесле до 2035. године су језива

3 ч

0
Грчка плажа, море

Свијет

Плажа у Грчкој: За 5 евра добијате лежаљку, сунцобран, кафу, воду и крофну

3 ч

1

Више из рубрике

Деценија промјена: Нека предвиђања Тесле до 2035. године су језива

Наука и технологија

Деценија промјена: Нека предвиђања Тесле до 2035. године су језива

3 ч

0
Археолошко ископавање

Наука и технологија

Највеће римско купатило у историји Холандије откривено на градилишту

5 ч

0
Апликација Тик Ток

Наука и технологија

Држава тужила ТикТок: Закон контроверзан, исход неизвјестан

5 ч

0
Таблете

Наука и технологија

Популарни суплемент повезан са краћим животом мушкараца

6 ч

0

  • Најновије

19

22

Одлуке једног судије - редовна пракса Суда у Стразбуру

19

14

Финале ''Звезда Гранда'' доноси изненађења: Побједнику посебна статуа

19

05

Народна скупштина расправља о ребалансу буџета

19

03

Током абортуса преминула дјевојка коју је силовао шефов син

18

58

Централне вијести, 16.06.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима