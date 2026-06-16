Ово су знакови да је ваш телефон заражен вирусима: Обратите пажњу

Аутор:АТВ
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Модерни Андроид телефони имају све више заштитних система, али вируси и малициозне апликације и даље представљају ризик. Ако се уређај понаша неуобичајено, могуће је да је нека апликација или напад угрозио телефон.
Највећи проблем није само спорији рад уређаја. Напади могу покушати да украду личне податке, приступне шифре, информације са налога или финансијске податке.
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Постоји неколико знакова који могу указивати да ваш Андроид телефон више није безбједан.
Један од првих знакова проблема је необично понашање телефона. Ако се апликације саме отварају, уређај шаље поруке или обавља позиве без вашег одобрења, то може бити озбиљно упозорење.
Посебно обратите пажњу ако се појављују непознате апликације које нисте инсталирали. Неки облици малвера покушавају да се сакрију међу другим апликацијама и раде у позадини.
Честе искачуће рекламе ван уобичајених апликација такође могу указивати на проблем. Ако се рекламе појављују на мјјестима где их раније није било, могуће је да их изазива нежељени софтвер.
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Још један важан знак је сумњива активност на вашим налозима. Ако приметите пријаве са непознатих уређаја или промене које ви нисте направили, постоји могућност да су подаци компромитовани.
Малициозне апликације често раде у позадини, због чега могу изазвати убрзано пражњење батерије или чешће загријавање телефона.
Наравно, старији телефон или захтевне апликације могу имати исти ефекат, али нагла промена понашања уређаја захтјева провјеру.
Ако сумњате на вирус, један од првих корака може бити покретање телефона у безбједном режиму рада. Тај режим привремено искључује апликације трећих страна, па можете лакше утврдити да ли проблем изазива нека инсталирана апликација.
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Ако телефон у безбједном режиму ради нормално, провјерите које сте апликације скоро инсталирали и уклоните оне којима не вјерујете.
Важно је прегледати и дозволе апликација. У подешавањима телефона можете провјерити које апликације имају приступ камери, микрофону, локацији или порукама. Ако нека апликација има овлаштења која јој нису потребна, то може бити знак за опрез.
Најсигурнија заштита почиње од основних навика. Апликације инсталирајте само из Гугл Плеј продавнице и избјегавајте непознате изворе.
Редовно ажурирање Андроид система и апликација важно је јер нова ажурирања често поправљају безбједносне пропусте.
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Посебно пазите на сумњиве линкове у порукама и мејловима. Многи напади почињу тако што корисник отвори садржај који изгледа безазлено, а затим ненамерно дозволи инсталацију или приступ подацима.
Коришћење јединствених лозинки за налоге и провјера безбједносних подешавања додатно смањују ризик.
Ако телефон изненада почне да ради другачије, појављују се непознате апликације или примјетите чудне активности, немојте игнорисати знакове. Брза реакција може спречити озбиљније проблеме, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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