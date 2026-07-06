Број жртава у Венецуели прешао 3.500, хиљаде без крова над главом

Аутор:АТВ редакција
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Број жртава два разорна земљотреса у Венецуели порастао је на 3.535, саопштиле су власти у понедјељак, а скоро 18.000 људи је и даље без крова над главом, више од недјељу дана након што је катастрофа погодила престоницу и оближња приобална подручја .
Водећи посланик Хорхе Родригез рекао је да најновији званични подаци показују да је број повређених 16.740, а расељених 17.854 након земљотреса магнитуде 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале који су погодили земљу у размаку од неколико секунди 24. јуна. Ове бројке наглашавају огромност катастрофе у и око Каракаса и у Ла Гваири, најтеже погођеном приобалном региону, док критике на одговор владе расту. Најмање 12.800 људи смештено је у 80 склоништа широм Каракаса и Ла Гваире, према подацима потпредседништва за социјална питања.
Вршилац дужности предсједнице Делси Родригез бранила је владине мјере у вези са катастрофом, упркос растућем незадовољству међу Венецуеланцима који сматрају да је одговор закаснео и неадекватан.
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Она је изјавила да су снаге безбједности одмах распоређене након земљотреса и најавила оснивање нове војне јединице која ће помоћи у суочавању са будућим ванредним ситуацијама и катастрофама.
У понедељак у Ла Гваири, свједоци агенције Ројтерс видели су камионе и форензичаре како превозе ковчеге, док су машине копале ровове на отвореном простору обиљеженом бијелим крстовима, гдје власти сахрањују неидентификована тијела.
Уједињене нације су објавиле да, у координацији са владом у Каракасу, настављају да појачавају хуманитарне операције.
„Неки тимови за потрагу и спасавање остају распоређени у погођеним подручјима, док специјализовани инжењерски тимови и медицинска подршка настављају да пристижу“, рекао је новинарима у понедјељак портпарол УН Стефан Дижарик.
Дижарик је додао да је свеобухватна процена потреба, која ће бити основа ажурираног плана реаговања, скоро завршена, али није рекао када ће бити објављена. Агенције УН већ пружају помоћ у три кампа и процјењују друге локације како би прошириле подршку.
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