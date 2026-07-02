Мушкарац извучен испод рушевина осам дана након разорних земљотреса

Аутор:АТВ редакција
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Из рушевина у Венецуели извучен је мушкарац чак осам дана након разорних земљотреса.
Хернан Алберто Гил Флорес (44), који је био затрпан испод готово девет метара крша у урушеном паркингу тржног центра у обалном граду Ла Гуаира, ослобођен је након вишедневних и изузетно деликатних напора локалних и међународних спасилачких тимова.
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Гил је иначе радио као радник осигурања у тржном центру. Емотивни видео снимци приказују тренутак када су спасиоци у сриједу први пут успоставили визуелни контакт с њим помоћу специјалне камере спуштене у урушени подрум зграде. На снимку који је објавила Ватрогасна служба Чилеа, могу се видјети његови прсти како машу кроз мали прорез између дебелих слојева бетона и крша.
Екипе хитне помоћи саопштиле су да су успоставиле комуникацију с Гилом те да су му путем цријева и шприца достављали воду, храну и неопходне лијекове. Видео објављен у четвртак приказује Гила како напола вири из рушевина, носећи заштитну маску и с видно закрвављеним оком.
Ватрогасна служба Чилеа описала је операцију спашавања као "високо комплексну", с обзиром на то да је зграда била изузетно нестабилна, а тимови су се стално суочавали с падајућим крхотинама.
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Себастиан Мокоркер из тима Уједињених нација за процјену катастрофа изјавио је да су спашавања седам или више дана након земљотреса "право чудо". Такозвани "златни прозор" за проналазак преживјелих обично траје три дана, након чега шансе за преживљавање без извора воде рапидно опадају.
Спасиоци су први пут обавијештени да би неко могао бити жив под рушевинама тржног центра Galerias Playa Grande још у недјељу, саопштио је Црвени крст Костарике. Присуство преживјелог потврђено је помоћу радарског сонара и опреме за детекцију звука.
Током три дана, спасиоци и стручњаци из неколико земаља надљудским напорима радили су на рашчишћавању сигурног пролаза и одржавању Гила на животу. Црвени крст Костарике је у четвртак саопштио да је Гил медицински стабилан те да је примао интравенозну инфузију и растворе за хидратацију.
Предсједник Салвадора Најиб Букеле подијелио је снимак на којем се види како спасилац разговара с Гилом и преко цријева му даје наранџасту текућину – највјероватније напитак с електролитима – док се тимови припремају да га извуку.
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"Јеси ли повријеђен?", упитао га је спасилац на снимку.
"Не, нисам повријеђен. Само ми је неудобно због овог камења", одговорио је Гил.
Букеле је напоменуо да је акција била изузетно тешка јер су се тунели које су спасиоци ископали у неколико наврата урушавали. "Спасилачки тимови из више земаља неуморно раде на стабилизацији тунела, подупирући га и ојачавајући, али је било јако тешко одржати га стабилним", навео је.
Обални град Ла Гуаира, у којем је Гил пронађен, једно је од најтеже погођених подручја након два снажна земљотреса. Операције спашавања су и даље у току, а призори с терена су потресни – грађани користе пијуке, лопате, па чак и голе руке како би рашчистили рушевине стамбених зграда, јер ресурса и горива критично недостаје упркос огромним нафтним резервама Венецуеле, преноси Кликс.
Званични подаци о страдалима свакодневно расту. Предсједник Националне скупштине Јорге Родригез објавио је у сриједу да је погинуло најмање 2.295 особа, што је за 350 више у односу на дан раније.
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Ипак, страхује се да је стварни број жртава далеко већи. Једна форензичарка из Ла Гуаире, која је жељела остати анонимна, изјавила је за ЦНН да импровизована мртвачница у којој ради дневно прими и обради око 400 тијела.
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