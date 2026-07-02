У Њемачкој више од 800 људи је умрло због топлотног таласа

Аутор:АТВ редакција
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Ове године, преко 800 људи је умрло у Њемачкој као посљедица топлотних таласа, саопштио је државни Институт Роберт Кох, мислећи на период прије екстремног топлотног таласа крајем јуна.
„До 21. јуна, преко 800 људи је умрло од посљедица врућине, а највећи број, њих 500, били су људи старији од 85 година“, саопштио је државни Институт Роберт Кох.
У старосној групи између 75 и 84 године забиљежено је 190 смртних случајева изазваних врућином, док је међу млађима од 65 година умрло око 40 људи.
Истовремено, објављено је да је анализа спроведена у недјељама прије доласка екстремних врућина у Њемачку крајем јуна, када је оборен претходни рекорд од 41,7 степени.
Статистика о смртним случајевима повезаним са врућином могла би се променити када буду објављени резултати за најтоплији период. „Смрти су узроковане или директним топлотним ударом или комбинацијом високих температура и постојећих болести“, наводи се у саопштењу Института Роберт Кох.
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Посљедњих година, највећи број смртних случајева изазваних високим температурама забиљежен је 2018. године, када је 8.000 људи умрло од посљедица врућине, преноси Хина.
Када је ријеч о овогодишњој статистици, већину умрлих чине жене, што се објашњава чињеницом да у групи грађана старијих од 85 година има више жена него мушкараца.
(индекс)
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