Дјечак (11) кaмионетом усмртио осам будистичких монаха

Аутор:АТВ редакција
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Најмање осам будистичких монаха погинуло је када је у њих ударио камионет који је возио једанаестогодишњак са посебним потребама у покрајини Мукдахан, на Тајланду, саопштио је шеф полиције те покрајине Паирој Таипхутра.
Он је рекао да су петорица монаха погинула на лицу мјеста, а да су тројица подлегла повредама у болници.
Према његовим ријечима, дјечак је сјео у породични камионет и возио око 10 километара прије него што је ударио у групу монаха.
Паирој је додао да још није подигнута оптужница, те да траје истрага о свим околностима.
Гувернер Мукдахана Ворајан Бунарат изјавио је да је група од 34 монаха и још петоро људи била на ходочашћу у сусједној покрајини Убон Рачатани.
Бунарат је додао да је повријеђено још 23 људи, укључујући 22 монаха, преноси Срна
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