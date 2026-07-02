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Дјечак (11) кaмионетом усмртио осам будистичких монаха

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 12:33

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Будистички свештеници u hramu 2026.
Фото: Tanjug/Phu Manorom temple via AP

Најмање осам будистичких монаха погинуло је када је у њих ударио камионет који је возио једанаестогодишњак са посебним потребама у покрајини Мукдахан, на Тајланду, саопштио је шеф полиције те покрајине Паирој Таипхутра.

Он је рекао да су петорица монаха погинула на лицу мјеста, а да су тројица подлегла повредама у болници.

Према његовим ријечима, дјечак је сјео у породични камионет и возио око 10 километара прије него што је ударио у групу монаха.

Паирој је додао да још није подигнута оптужница, те да траје истрага о свим околностима.

Гувернер Мукдахана Ворајан Бунарат изјавио је да је група од 34 монаха и још петоро људи била на ходочашћу у сусједној покрајини Убон Рачатани.

Бунарат је додао да је повријеђено још 23 људи, укључујући 22 монаха, преноси Срна

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Тагови :

Тајланд

Саобраћајна несрећа

будистички монаси

повријеђен монах

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