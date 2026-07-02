Претучени и остављени на снијегу: "Ампутирали су ми руке и ноге"

Аутор:АТВ редакција
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Дванаест младих Авганистанаца који су покушали да стигну до Европе у јануару испричали су како су их турски граничари тукли, свлачили и остављали на снијегу.
Били су дио групе од 50 миграната, а кажу да је најмање 20 њих умрло од смрзавања. Једанаесторици од 12 младића и дјечака који су разговарали са новинарима, укључујући и једног тринаестогодишњака, касније су ампутирани удови због тешких смрзавања, јавља Би-Би-Си .
Један од миграната, Шахсавар, пробудио се у болници у Кабулу и открио да су му ампутиране и руке и ноге. „Подигао сам руке, биле су лагане. Обје су биле одсјечене“, рекао је за Би-Би-Си. „Грло ми је било стегнуто и нисам могао да говорим.“
Турске власти, када су замољене за коментар, нису се конкретно осврнуле на оптужбе миграната. Међутим, Министарство спољних послова је саопштило да граничне снаге поштују домаће и међународне законе и пружају притвореним илегалним мигрантима сву неопходну помоћ, укључујући храну, воду и медицинску његу.
Средином јануара, група од око педесет авганистанских миграната, којима су кријумчари помогли да пређу иранску границу, ухапшена је у турском граду Вану, гдје су температуре пале на -15°C. Шахсавар (21) каже да је приведен чим је ушао у град. Тврди да су их турски граничари постројили и тукли.
„Држали су нас у складишту гдје је падао снијег неколико ноћи. Давали су нам воду и сув хљеб само једном дневно.“ Алавалдин (23) додаје: „Тјерали су нас на тешке радове. Морали смо да носимо дрва и чистимо снијег.“ Није могао да контактира породицу нити кријумчара који му је обећао превоз до Европе.
Мигранти су за BBC описали изузетно насилан инцидент 25. јануара, када су их граничари поново постројили, овог пута тукући их гвозденим шипкама. Алавалдин каже да су били свучени до голо, везане руке и приморани да пузе по стомаку према брду.
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„Неким људима су главе биле разбијене, а крв им је текла низ рамена.“ Шахсавар додаје да су неки толико претучени да више нису могли да користе руке. Након што су им скинули одјећу, ципеле и чарапе, остављајући их само у панталонама, Авганистанци су у групама од осам гурнути кроз бодљикаву жицу према Ирану.
Била је олујна ноћ, са јаким снијегом и готово никаквом видљивошћу. „Путеви су били прекривени снијегом. Нисмо знали којим путем да идемо нити да ли ћемо преживјети“, каже Шахсавар. Један члан групе, дјечак по имену Даниал, изгубио се готово одмах. Мигранти су касније сазнали да је његово тијело пронађено у снијегу.
У међувремену, исцрпљен и гладан, Шахсавар се склонио уз велику стијену. Убрзо су му се придружили тринаестогодишњи Асим и мигрант Ахмед, чије су се руке већ смрзавале. „Ујутру је Асим кренуо даље“, каже Шахсавар. „Али нама је било толико хладно да нисмо могли ни да говоримо. Ахмед је лежао у мом наручју. Послије неког времена, примјетила сам да је престао да дише.“
«برهنه در برف رهایشان کردند، بعضی یخ زدند و مردند؛ بعضی هم قطع عضو شدند»— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) June 30, 2026
روایت تکاندهنده مهاجران افغان از خشونت مرزبانان ترکیه
گزارش بخش راستیآزمایی بیبیسی افغانستان؛ با این هشدار که جزئیات و تصاویر آزاردهنده ای دارد pic.twitter.com/vxJb4PqwY9
Видео објављен на друштвеним мрежама мјесец дана касније наводно приказује Асима како га други мигранти проналазе у снегу. Тинејџер је мокар, промрзао и лоше обучен. Када су га питали да ли је сам, Асим, очигледно превише смрзнут да би говорио, показао је на стену гдје се Шахсавар крио. Шахсавар каже да му је тај једноставан гест спасао живот.
Међутим, њихова патња се ту није завршила. Мигранти су тражили помоћ у Ирану, али тврде да им је ускраћено болничко лијечење. Авганистанска амбасада у Техерану је 29. јануара саопштила да су предузели хитне кораке како би идентификовали и помогли авганистанским мигрантима на иранско-турској граници.
Четири дана касније, Црвени полумјесец је копненим путем превезао дјечаке и мушкарце у авганистанску провинцију Херат, а одатле у Кабул на даље лијечење. У том тренутку, дијелови тијела Шахсавара и тијела још десет миграната почели су да црне од смрзавања. Гледао је како му руке и стопала тамне, а цијело тијело почиње да га сврби.
Када су стигли у болницу у Кабулу, његов отац и брат су потписали сагласност, а он је одведен на операцију гдје су му ампутиране и руке и ноге. Смрзавање се може успјешно лијечити ако се брзо пружи медицинска помоћ, али за ове дјечаке и мушкарце било је прекасно.
Шафак Бозкурт, предсједник Комисије за миграције и азил Адвокатске коморе Ван, рекао је да је упознат са таквим „одбијањима“ у региону и да је упознат са случајевима хипотермије. Према ријечима активисткиње Закире Хикмат, авганистански мигранти су пријавили више сличних инцидената од 2021. године, када су талибани преузели власт.
Појачане граничне контроле у Турској, каже он, приморале су их да бирају опасније руте. Махмут Кечен, још један активиста за права миграната из Вана, рекао је да природа планина „које Авганистанци најчешће користе за илегални улазак у Турску“ значи да преласци морају да се одвијају у тешким и ризичним временским условима.
Радио је на бројним случајевима који укључују наводе о „злостављању, враћању, ускраћивању приступа поступцима азила и присилним повратцима“ на иранско-турској граници. Турско Министарство спољних послова је за BBC рекло да су такве оптужбе неосноване и да „неправедно бацају сенку на успешне напоре Турске у борби против илегалних миграција“.
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„Због свог геополитичког положаја на миграционим рутама и смјештаја значајног броја миграната и избјеглица, Турска тежи да имплементира одрживи, на човјека усмјерен систем управљања миграцијама који је у складу са цивилизацијским вриједностима и уравнотежује безбједност и слободу. Захваљујући ефикасним мерама Турске и успјешној борби против илегалних миграција, токови ка Европској унији су готово потпуно заустављени.“
(индекс)
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