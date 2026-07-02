У пожару у болници у Њемачкој погинула два пацијента, 34 повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Два пацијента погинула су рано јутрос у пожару у болници у Лудвигслусту, на сјеверу Њемачке, а најмање 34 особе су повријеђене, саопштила је ватрогасна служба тог града.
Болница је након избијања пожара потпуно евакуисана, а ватрогасна служба је саопштила да се о пацијентима брине на безбједној локацији у оквиру болнице, преноси Тагесшау.
Према првим информацијама, пожар је избио у соби једног од пацијената, након чега се запалио и кров одјељења за радиологију, преноси Танјуг.
Како је саопштено, пожар је сада под контролом, а због густог дима становници околних улица су упозорени да држе затворене прозоре и врата.
🔥Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε γενικό νοσοκομείο στην πόλη Λούντβιγκσλουστ, στη βόρεια Γερμανία, ανακοίνωσαν οι αρχές.— in.gr/news (@in_gr) July 2, 2026
Μια εκπρόσωπος των αρχών διευκρίνισε στο Γερμανικό Πρακτορείο… pic.twitter.com/xhr6hLZrjS
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