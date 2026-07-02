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У пожару у болници у Њемачкој погинула два пацијента, 34 повријеђених

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 09:30

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Фото: Pexel/ Bjørn Nielsen

Два пацијента погинула су рано јутрос у пожару у болници у Лудвигслусту, на сјеверу Њемачке, а најмање 34 особе су повријеђене, саопштила је ватрогасна служба тог града.

Болница је након избијања пожара потпуно евакуисана, а ватрогасна служба је саопштила да се о пацијентима брине на безбједној локацији у оквиру болнице, преноси Тагесшау.

Према првим информацијама, пожар је избио у соби једног од пацијената, након чега се запалио и кров одјељења за радиологију, преноси Танјуг.

Како је саопштено, пожар је сада под контролом, а због густог дима становници околних улица су упозорени да држе затворене прозоре и врата.

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Тагови :

Њемачка

пожар

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