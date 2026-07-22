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Возачи пронашли уређај којим скривају таблице пред радаром

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 21:49

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Радар
Фото: АТВ

Возачи у Бугарској избегавају саобраћајне казне тако што прикривају регистарске таблице помоћу посебних техничких средстава за манипулацију.

На интернету се нуде разне опције по цијени од свега 4 до чак 800 лева, уз помоћ којих возачи могу сакрити или учинити нечитљивим свој број приликом прекорачења брзине, тако да камера не може да очита таблицу.

Према рекламама на Тик-Току, постоји специјалан механизам који омогућава спуштање регистарске таблице у тренутку проласка поред радарске камере. Цијена ове услуге, укључујући монтажу, износи око 1050 лева (око 530 евра).

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Шему за прикривање регистарских ознака потврдили су и из бугарске Саобраћајне полиције. Кажу да њихови патролни тимови прате оваква кршења закона.

– Предвиђена казна је 50 лева, али може износити од 200 до 500 лева, док се за поновљено кршење прописа казна креће између 600 и 1500 лева – објаснила је комесарка Марија Ботева, замјеница начелника у од‌јељењу Саобраћајне полиције.

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Од почетка године, осам возача је ухваћено с неправилно постављеним регистарским таблицама, али ниједан случај још увијек није забиљежен са потпуно заклоњеним или нечитким бројем, преноси Блиц.

Истовремено, на интернету се продају и наљепнице за свега 4 лева које могу прекрити једну цифру на таблици, као и спрејеви који, према рекламама, “чине таблице невидљивим” за камере.

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Тагови :

Радар

Регистарске таблице

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