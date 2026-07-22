У селима код Добоја стада оваца све чешће на мети паса луталица

Аутор:АТВ редакција
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У Бољанићу код Добоја пси луталице напали су стадо оваца породице Мићановић. У посљедње три године ово је шести напад на стоку у овом крају, а резултат је - 34 задављене овце. Надлежни истражују случајеве. Кажу да би покољ оваца могао бити и дјело несавјесно држаних власничких паса.
Имање опасано жицом и струјом пси су провалили у по ноћи, покидали даске и напали стадо оваца у штали. Пробудило је то и укућане Мићановић, али су пси били бржи. Три овце су страдале, а неколико их је повријеђено.
“Улетили су у тор, овце су се разбјежале. Неке су остале унутра у штали, неке су поскакале у рибњак и препливале до острва да се спасу”, рекао је Мирослав Мићановић.
Кад је свануло, кренуо је спасавати овце које су се разбјежале. И није ово први, већ четврти пут да су пси напали овце у овом домаћинству. Прошле године страдало је 16 оваца, а 24 су повријеђене.
“Има их пуно. Прије су их склањали. Сад су европски закони да је заштићен пас луталица, а овца није заштићена”, каже Мићановић.
Прије неколико дана штету је претрпјела и комшиница Ђурђија Ристић. Пси луталице заклали су јој четири, а повриједили шест оваца. Напали су и дијете у комшилуку. Све истражују Ветеринарска инспекција и Комунална полиција. Уочили су, каже, да се поједини власнички пси у Бољанићу не држе у складу са законским прописима, па није потпуно јасно да ли су овце напали пси луталице или пси које власници неадекватно држе.
“Кад питате око Бољанића, то нису само пси луталице него и пси од људи домаћина који их држе али неадекватно животиње држе. Значи нису везани, нису у боксовима и нису у ограђеним просторима”, навео је начелник Одјељења комуналне полиције града Добој Жељко Марјановић.
Ако немају уредну документацију, нису вакцинисани, пријављени и кодирани, биће посла за Хигијеничарску службу. Тај посао град је повјерио приватним лицима. Међутим, ни овце, кажу инспектори, не држе се у складу са законским прописима, што би за оштећене домаћине, који најављују тужбе, могао бити проблем.
“Свако домаћинство које претрпи штету, ако има означену животињу,значи доказ о власништву, постоји редовна процедура у оквиру накнаде штета који се исплаћује из буџета Републике Српске,међутим пошто нема адекватног доказа о власништву над животињама не може ући у ту процедуре”, изјавио је ветеринарски инспектор Младен Драгичевић.
Мићановић каже да редовно вакцинише овце, али да за ушне маркице, које би требале да носе, није упућен. И власницима паса остављен је рок од пет дана да докажу власништво над псима и потврду о вакцинацији против бјеснила. Уколико се то не деси пси ће им, кажу, бити одузети.
(РТРС)
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