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Одржан мирни протест у Палама

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 19:45

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Одржан мирни протест у Палама
Фото: ATV

У Палама је вечерас организован протест грађана због инцидента који се десио у ноћи између 10. и 11. јула у дискотеци у овој општини.

Окупљени грађани су рекли да су дошли да подрже младиће који су повријеђени током полицијске акције те да очекују одговоре од надлежних институција.

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Тагови :

Пале

дискотека Енигма

МУП Републике Српске

Коментари (1)

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