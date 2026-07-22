Одржан мирни протест у Палама

Аутор:АТВ редакција
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У Палама је вечерас организован протест грађана због инцидента који се десио у ноћи између 10. и 11. јула у дискотеци у овој општини.
Окупљени грађани су рекли да су дошли да подрже младиће који су повријеђени током полицијске акције те да очекују одговоре од надлежних институција.
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