Ускоро почиње строги пост: Велики православни празник ове године доноси једно посебно правило

Аутор:АТВ редакција
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За православне вјернике ускоро почиње Госпојински пост, који траје од 14. до 27. августа. Овај пост је припрема за један од најзначајнијих празника посвећених Пресветој Богородици, Велику Госпојину.
Иако најкраћи међу вишедневним постовима, овај четрнаестодневни период духовне припреме, молитве и уздржања носи изузетну важност у православном народу, а сама завршница ове године доноси и једну специфичност када је у питању празнична трпеза.
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Госпојински, познат и као Успенски, Великогоспојински или Богородичин пост, један је од четири велика вишедневна поста у православљу. По црквеном календару, његови датуми су непокретни. Почиње увијек на празник Седморице браће Макавеја, 14. августа, а завршава се уочи самог празника Успења Пресвете Богородице, 27. августа.
С обзиром на то да ове године сам празник Велика Госпојина, 28. августа, пада у петак, вјерници тог дана неће одмах прећи на потпуну мрсну храну. Како је петак редован посни дан, важи посебно разрешење на рибу, уље и вино, док ће месо, млијечни производи и јаја сачекаће наредни дан.
Суштина Богородичиног поста никада није била само у промени јеловника. Црквено учење наглашава да је уздржавање од намирница животињског порекла тек физички оквир за оно што је далеко важније, а то је духовни рад на себи.
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Овај период је пре свега прилика за молитву и смиреност, односно проналажење унутрашњег мира у ужурбаном свакодневном животу. Подједнако су важни праштање и добра дела, кроз обнову нарушених односа и помоћ онима којима је потребна, као и дубоко духовно преиспитивање ради припреме срца и ума за достојно прослављање Пресвете Богородице.
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