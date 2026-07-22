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За припаднике овог знака август ће бити најсрећнији мјесец: Сав труд ће се коначно исплатити

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 14:17

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Радост срећа дјевојка море
Фото: Jill Wellington/Pexels

У августу многи обично јуре и покушавају да ускладе посао и одмор, али овај август ће за припаднике једног знака бити период о коме су дуго маштали.

Астролози сматрају да ће управо један хороскопски знак имати највише разлога за задовољство када су у питању финансије, каријера и нове животне шансе.

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Лав улази у свој најсрећнији период

Према астролошким прогнозама, Лавови ће током августа бити међу највећим добитницима Зодијака. Пословна врата која су мјесецима била затворена коначно ће почети да се отварају, а труд уложен претходних мјесеци могао би да донесе конкретне резултате.

Први дио мјесеца могао би да донесе неочекиван прилив новца. Некоме ће бити враћен стари дуг, док ће други добити бонус, повишицу или прилику за додатну зараду коју нису планирали. Финансијска ситуација постепено ће се поправљати, што ће Лавовима донијети осјећај сигурности.

Средином августа могуће је потписивање новог уговора или почетак сарадње која ће имати дугорочан значај. Астролози савјетују Лавовима да не одлажу важне одлуке и да пажљиво размотре сваку прилику која им се укаже, јер би управо једна од њих могла да одреди наредни период њихове каријере.

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Друга половина мјесеца биће идеална за храбре потезе. Интуиција ће бити изражена, па би Лавови требало да слушају унутрашњи осјећај када је ријеч о послу и новцу. Ризици који буду пажљиво процијењени могли би да се претворе у озбиљну добит.

(ЖенаБлиц)

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Тагови :

Хороскоп

астрологија

Астролози

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