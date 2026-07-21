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Какво лото изненађење! Мислио да је остао без награде, па освојио богату суму

21.07.2026 20:23

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Играч у 58. колу освојио шестицу вриједну 60.000 КМ
Фото: ATV

Лото извлачење у 58. колу није донијело главну премију, али је један играч добио богату "утјешну" награду.

У лото седмици извучени су бројеви 8, 6, 30, 38, 36, 12, 22. Ниједан играч није имао добитну комбинацију. Након извлачења шестог броја било је познато да ово издање неће обогатити никога.

Ипак, посљедња куглица са бројем 22 донијела је једном играчу шестицу. Да ствар буде боља, он је једини имао погођених шест бројева због чега је освојио скоро 60.000 КМ.

Ни у преосталим играма играчи нису имали среће. Богатих 5.600.000 КМ лото плус и даље су у игри, а игра Џокер вриједна 180.000 КМ такође није имала срећног добитника.

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Тагови :

Лото

Лутрија Републике Српске

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