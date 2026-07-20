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Инвазија џиновских скакаваца

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 18:17

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Инвазија џиновских скакаваца
Фото: Envato/kalnroz

Џиновски скакавци, који су се наводно преко Балкана проширили на Турску и област Мраморног мора, примијећени су сада и у различитим деловима провинције Бурса, преносе данас турски медији.

Након Једрена, Истанбула и Коџаелија, ови огормни скакавци примијећени су и у Бурси.

Грађани су мобилним телефонима снимили ове скакавце који дјелују застрашујуће и привлаче пажњу својом величином, преноси Хуријет.

Велики скакавци, који су се посљедњих дана често виђали у појединим деловима Истанбула, изазвали су забринутост међу становницима, преноси Танјуг.

Многи људи, успаничени због тога што скакавци кроз отворене прозоре улазе у пословне просторе и домове, нарочито у вечерњим сатима, а такође слећу на балконе и у баште, дијелили су своја искуства на друштвеним мрежама.

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На снимцима се види како скакавци, дугачки и више од десет центиметара, дуго времена мирују на прозорима и зидовима, а поједини грађани су, покушавајући да удаље ове велике скакавце од својих домова, прибегли различитим методама.

Стручњаци кажу да су скакавце донијели вјетрови са Балкана, а да се њихов енормни раст и размножавање могу повезати са глобалним климатским промјенама, веома топлом зимом и прољећем праћеним падавинама.

Џиновски скакавци нису опасни, не нападају људе и не представљају директну пријетњу по здравље.

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Тагови :

скакавац

инвазија

Турска

инсекти

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