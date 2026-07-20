Инвазија џиновских скакаваца

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Џиновски скакавци, који су се наводно преко Балкана проширили на Турску и област Мраморног мора, примијећени су сада и у различитим деловима провинције Бурса, преносе данас турски медији.
Након Једрена, Истанбула и Коџаелија, ови огормни скакавци примијећени су и у Бурси.
Грађани су мобилним телефонима снимили ове скакавце који дјелују застрашујуће и привлаче пажњу својом величином, преноси Хуријет.
Велики скакавци, који су се посљедњих дана често виђали у појединим деловима Истанбула, изазвали су забринутост међу становницима, преноси Танјуг.
Многи људи, успаничени због тога што скакавци кроз отворене прозоре улазе у пословне просторе и домове, нарочито у вечерњим сатима, а такође слећу на балконе и у баште, дијелили су своја искуства на друштвеним мрежама.
Савјети
Један симптом након уједа осе је озбиљан знак за узбуну: Идите одмах у Хитну
На снимцима се види како скакавци, дугачки и више од десет центиметара, дуго времена мирују на прозорима и зидовима, а поједини грађани су, покушавајући да удаље ове велике скакавце од својих домова, прибегли различитим методама.
Стручњаци кажу да су скакавце донијели вјетрови са Балкана, а да се њихов енормни раст и размножавање могу повезати са глобалним климатским промјенама, веома топлом зимом и прољећем праћеним падавинама.
Џиновски скакавци нису опасни, не нападају људе и не представљају директну пријетњу по здравље.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
4 д0
Здравље
5 д0
Србија
5 д0
Савјети
2 седм0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
11 ч0
Занимљивости
1 д0
Занимљивости
1 д0
Најновије
Тренутно на програму