Природно средство које спречава улазак инсеката у кућу

Аутор:АТВ редакција
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Доласком топлијих дана долазе нам и нежељени гости - инсекти и могу нам покварити уживање у дому током љета.
Умјесто кориштења јаких хемијских средстава, постоји и једноставнија алтернатива заснована на природним састојцима, а ефикасно тјера инсекте од куће.
Сцена
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Кајенски бибер може дјеловати као репелент јер иритира централни нервни систем инсеката. Осим овог зачина, за припрему смјесе потребни су вода, празна боца са распршивачем и мало детерџента за прање судова који помаже да се раствор боље задржи на површинама.
За припрему раствора користи се канта у коју се сипа отприлике четири литра воде, уз додатак четири кашике кајенског бибера. Смјеса се промијеша, а затим се додаје мало детерџента за прање судова.
Након тога оставља се да одстоји преко ноћи, при чему се препоручује да буде ван дохвата кућних љубимаца због капсаицина који може бити штетан за животиње.
Када је смјеса спремна, сипа се у боцу са распршивачем, по могућству помоћу лијевка. По жељи се може проциједити како би се уклониле веће честице, иако то није обавезно. Остатак се може чувати у затвореној посуди на хладном мјесту.
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Раствор се затим наноси на оквире балконских врата и прозора, а по потреби и око обичних врата. Важно је да се чува ван домашаја дјеце и кућних љубимаца.
Након неколико дана примјене примјетићете мање присуство инсеката у кући, а раствор се може користити и на биљкама, попут винове лозе, како би се смањила појава лисних ваши. За најбољи ефекат препоручује се прскање у вечерњим сатима како сунце не би убрзало испаравање.
(СуперЖена)
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