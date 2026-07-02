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ЕУ би ускоро могла увести забрану отварања налога дјеци на друштвеним мрежама

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 19:11

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Фото: Pexel/ Anna Shvets

У септембру би предсједница Европске комисије, Урсула фон дер Лајен требала да представи планове за увођење старосних ограничења за кориштење друштвених мрежа у цијелој Европској унији, наводе извори.

Очекује се да ће Фон дер Лајен ову иницијативу представити 16. септембра, током годишњег обраћања о стању Европске уније.

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Приједлог би требало да обухвати правила која ће обавезати дигиталне платформе да спријече отварање налога дјеци млађој од прописане старосне границе. Коначан облик иницијативе још није утврђен, преноси Еурацтив.

Европска комисија за сада није одлучила која ће минимална старосна граница бити предложена. Препоруке експертске групе за заштиту дјеце на интернету требало би да буду представљене 13. јула и послужиће као основа за будуће законодавне приједлоге.

Како наводи Еурактив, заштита малољетника на интернету постала је један од главних приоритета другог мандата председнице ЕК.

Више држава чланица ЕУ, укључујући Француску, Шпанију, Њемачку и Грчку, већ припрема сопствена ограничења за коришћење друштвених мрежа међу дјецом.

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Канадска влада је у јуну поднела парламенту приједлог закона којим би дјеци млађој од 16 година било забрањено отварање налога на друштвеним мрежама, осим ако платформе не докажу да су безбједне за малољетнике.

Предвиђено је и увођење система за провјеру старости корисника, преноси Бизнис.рс.

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Тагови :

друштвене мреже

забрана друштвених мрежа

Европска унија

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