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АИ се развија језивом брзином: Откривена мрачна страна технологије

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 08:29

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Вјештачка интелигенција
Фото: pexels/Daniil Komov

Независни научни панел УН-а за вјештачку интелигенцију (АИ) објавио је свој први извјештај.

Развој вјештачке интелигенције напредује тако брзим темпом да тренутни системи управљања нису у стању да га испрате, наводи Независни међународни научни панел за вјештачку интелигенцију УН-а у свом прелиминарном извјештају.

Панел, који чине чланови из цијелог свијета, обезбједиће информације потребне за организовање Глобалног дијалога УН-а о управљању вјештачком интелигенцијом. Овај догађај ће се одржати у Женеви, гдје ће државе чланице разговарати о томе како да се управља овом технологијом, а почетак је заказан за 6. јул.

У свом извјештају, панел разматра колико су се брзо способности вјештачке интелигенције развиле током посљедњих неколико година. Како се наводи, сложеност задатака које АИ модели могу да изврше дуплира се сваких неколико мјесеци. Извјештај признаје да АИ доноси огромне користи за човјечанство, укључујући убрзање откривања лијекова и развоја вакцина, као и велики допринос истраживању отпорности на антибиотике. Љекари такође могу да користе АИ системе за рано откривање болести, попут рака дојке, док научници могу користити АИ као системе за рано упозоравање на несигурност у снабдевању храном.

Неки АИ модели могу бити изузетно подилазећи; они поткрепљују штетна понашања корисника, што може довести чак и до самоубиства, наводи се у извјештају.

Панел такође упозорава да како АИ модели постају аутономнији, постаје све теже пратити их и контролисати их. Поред тога, постоји и све већа забринутост због масовне изградње дата центара за напајање АИ система, што би могло да наштети заједницама у њиховој близини.

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Панел УН-а објашњава да се доносиоци одлука боре да држе корак са развојем вјештачке интелигенције јер тренутни системи управљања нису дизајнирани за технологије које се тако брзо развијају. Обично су властима потребни научни подаци прије увођења регулатива, али док се прикупи довољно података за боље разумијевање технологије, АИ системи су можда већ отишли корак даље.

"Извјештај показује да су потребни јача независна процјена, међународна сарадња и заједнички стандарди како би се осигурало да АИ системи остану безбједни, транспарентни и одговорни", пише панел. Без успостављених одговарајућих заштитних мјера, АИ технологије би могле да продубе неједнакост, шире дезинформације, угрозе људска права, поремете тржишта рада и могле би постати моћно оруђе којем приступ има само мали број влада и компанија.

Извјештај напомиње да је приступ АИ системима у великој мјери концентрисан у развијеним земљама и да се већина система развија у САД и Кини. Већини земаља у развоју недостају инфраструктура и стручност потребне да би заиста имале користи од вјештачке интелигенције. "Изазов је пронаћи начин да се откључају огромне користи вјештачке интелигенције, а да се истовремено спријече њени растући ризици", наводи панел.

Панел УН-а, чија је улога научна а не регулаторна, наставиће да процјењује АИ технологије које власти могу користити за креирање политика. Очекује се да ће сљедеће године објавити свеобухватнији извјештај.

(б92)

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