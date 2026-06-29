Вјетачка интелигенција би могла унијети велику промјену у подјели радних мјеста

Аутор:АТВ редакција
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И сами смо свједоци да у данашњем времену вјештачка интелигенција мијења све више позиција на којима су радили људи. Према мишљењу Бориса Чернија, креатора алата Claude Code компаније Anthropic, класичне подјеле радника у ери вјештачке интелигенције (АИ) могле све више брисати.
Према његовој процјениПо његовом мишљењу, умјесто на подјеле на инжењере, продукт менаџере и дизајнере, будући тимови могли би се организовати око пет типова радника: прототипера, градитеља, "чистача", развијача и одржаваоца.
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Прототипери смишљају и брзо тестирају нове идеје, од којих многе никада не постану готов производ, док градитељи добре прототипове претварају у стабилне производе спремне за кориснике.
"Чистачи" се баве поједностављивањем, оптимизацијом и побољшањем перформанси, развијачи шире постојеће производе и прилагођавају их тржишту, а одржаваоци брину да системи остану сигурни, поуздани, брзи и ефикасни како расту.
Черни наводи да запослени у Цлауде Цоде тиму често покривају више ових улога, а да здрав тим треба да има добру комбинацију свих пет, зависно од зрелости и величине производа.
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Ова размишљања уклапају се у шири тренд у технолошкој индустрији, гдје све више руководилаца тврди да АИ спаја послове који су раније били јасно раздвојени, преноси "БусинессИнсидер".
Слично је раније поручио и директор Фигме Дилан Филд, који је оцијенио да се радна мјеста стапају и да све већи број запослених постаје својеврсни "градитељ производа".
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