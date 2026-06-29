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Након 40 година идентификован први фосил диносаура са Антарктика

Аутор:

АТВ редакција
29.06.2026 08:26

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Диносаурус
Фото: pexels/Oleksandr Plakhota

Неупадљиви фосил који је 40 година лежао заборављен у фиоци идентификован је као прва кост диносауруса икада пронађена на Антарктику. Узорак је ископан 1985. године, али тим који га је открио није био сигуран шта је то, па је чуван у геолошкој колекцији Британског антарктичког завода (БАС) у Кембриџу, извјештава ББЦ .

Заборављено деценијама

Фосил је недавно примјетио др Марк Еванс, шеф колекција у БАС-у, међу хиљадама примјерака донијетих са антарктичких експедиција током деценија. „Понекад, баш када се питате шта је у фиоци, наиђете на нешто и помислите: 'Вау, ово изгледа занимљиво'“, рекао је. Примерак је првобитно сакупљен на острву Џејмса Роса, а његово откриће је забиљежено у теренској биљежници геолога др Мајка Томсона.

Уз малу, уредну скицу фосила, датирану 9. децембра 1985. године, написао је „пршљен великог гмизавца“, напомињући да је био широк око 10 цм. Еванс каже да је тим који га је пронашао вјероватно мислио да фосил припада морском гмизавцу.

Али чим га је видио, Еванс је схватио да пршљен изгледа веома слично диносаурусовом. Датум открића значио је да би то могао бити први фосил диносауруса пронађен на том континенту.

Потврда стручњака

Да би потврдио своје сумње, Еванс је позвао професора Пола Барета из Природњачког музеја у Лондону. Палеонтолози су сада потврдили да репна кост потиче од титаносауруса - групе која је укључивала највеће диносаурусе који су икада ходали Земљом.

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„Иако не изгледа ни на шта посебно, заправо има веома препознатљив облик“, рекао је Барет, држећи фосил. Показао је на удубљење на једном крају фосила, а затим га окренуо да би открио заобљену избочину на другом.

Пршљенови се спајају и формирају низ кугличних зглобова који се протежу од главе до репа. „Чим сам га видео, знао сам шта је то. Био сам апсолутно сигуран да је то титаносаурус“, рекао је. „Та комбинација карактеристика је потпуно јединствена за ову врсту диносауруса.“

Карактеристике титаносауруса

До данас је широм свијета идентификовано више од 100 врста титаносауруса. Сви су били четвороножни биљоједи са веома дугим вратовима који су им помагали да досегну врхове дрвећа и дугим реповима ради одржавања равнотеже.

Највећи титаносауруси били су дугачки преко 35 метара и тешки око 60 тона. На основу величине ове репне кости, научници процењују да је антарктички титаносаурус био дугачак око 7 метара. „Могао је бити младунац или је могао бити заиста мала врста - одрасла јединка која је била мања од остатка групе“, објаснио је Барет.

Антарктик у доба диносауруса

Овај диносаурус је живео пре 82 милиона година, током касне креде, када је Антарктик био много другачији него што је данас. Био је прекривен бујним шумама које су овом биљоједу пружале обиље хране

Ово откриће помаже да се расвјетли како су ова створења живјела у дјелу свијета гдје је фосилни запис оскудан. Иако су други фосили диносауруса пронађени у овом удаљеном дијелу свијета у годинама од 1985. године, њихов број није велики.

Антарктик је изазовно мјесто за рад палеонтолога јер лед крије праисторијске записе у стенама. „Ово откриће показује да је подручје које сада сматрамо негостољубивим некада било веома погодно за живот и дом огромном броју створења“, објаснио је Барет. „Помаже нам да разумијемо како су се уклопили у шире екосистеме на самом дну свијета прије око 80 милиона година.“

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диносауруси

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Антарктик

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