Стигао Јалапено: ОпенАИ направио свој први АИ чип

Аутор:АТВ редакција
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Ово представља "папрен" почетак уласка популарне АИ компаније у производњу чипова.
ОпенАИ и Бродkом представили су дизајн за Халапењо (Јалапено), њихов први заједнички произведени чип. Ове двије компаније су у октобру 2025. године најавиле планове о сарадњи на изради прилагођеног "АИ акцелератора".
У објави на блогу, ОпенАИ је назвао Халапењо својим "првим процесором интелигенције: акцелератором дизајнираним око визије компаније ОпенАИ за будућност ЛЛМ закључивања". Другим ријечима, процесор је направљен за покретање њихових великих језичких модела.
Ова АИ компанија тврди да Халапењо за сада пружа "перформансе по вату које су знатно боље од тренутно најсавременијих" у технологији чипова. У блогу је ипак ограђено да су финална тестирања перформанси и даље у току, као и да ће детаљнији технички извјештај о спецификацијама перформанси чипа бити објављен у наредним мјесецима. Сљедећа фаза биће примена Халапења у дата центрима, а почетак прве инсталације планиран је за крај 2026. године.
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ОпенАИ је такође написао да је "Халапењо заједнички развијен од почетног дизајна до финалне фазе припреме за производњу за само девет мјесеци", додајући да та "брзина одражава дубоку заједничку сарадњу на развоју софтвера и хардвера између инжењерских тимова ОпенАИ-ја, стручности компаније Бродком у имплементацији силицијума, и коришћења ОпенАИ модела за убрзавање делова процеса дизајна и оптимизације".
Халапењо је први АИ акцелератор из партнерства компанија Бродком и ОпенАИ, а обе стране су изјавиле да је ова сарадња замишљена као "вишегенерацијска рачунарска платформа" дизајнирана да "учини напредну вјештачку интелигенцију бржом, поузданијом и доступнијом већем броју људи".
(б92)
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