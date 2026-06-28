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Новчић на рутеру појачава Ви-Фи? Тест дао јасан одговор

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 08:14

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Рутер
Фото: pexels/Aditya Singh

Ако сте тражили начин да појачате Wi-Fi сигнал, вjероватно сте наишли на вирални савјет да на рутер ставите метални новчић. Идеја је да ће метал наводно боље усмјерити сигнал кроз кућу и побољшати домет интернета. Међутим, тестови показују да овај трик не доноси никакву корист, а у појединим ситуацијама може чак и да погорша сигнал.

Мјерења показују да брзина интернета и квалитет везе остају исти или су нешто лошији него када се рутер користи без икаквих додатака.

Зашто новчић не може да побољша Wi-Fi сигнал

Теорија која кружи интернетом заснива се на тврдњи да метал може да помогне у усмјеравању радио таласа. Међутим, у пракси важи управо супротно.

Метал одбија и блокира радио таласе, па постављање металног предмета преко или у близини антена рутера може да наруши начин на који се сигнал шири кроз простор. Тест који је спровео њемачки портал ГамеСтар није показао никакво побољшање у квалитету везе, већ је у појединим мјерењима забиљежен и благи пад перформанси.

Шта заиста помаже када је Wi-Fi слаб

Ако вам интернет често пуца или је сигнал слаб у појединим просторијама, много боље резултате дају провјерена рјешења.

Промјена положаја рутера често може значајно да побољша покривеност дома. Рутер би требало да буде постављен на отвореном мјесту, што даље од дебелих зидова и великих металних предмета.

Када то није довољно, Месх систем или Wi-Fi појачивач сигнала представљају далеко ефикасније рјешење од било ког виралног трика са друштвених мрежа.

(телеграф)

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Тагови :

новац

кованица

рутер

интернет

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