Недјељни хороскоп: Бикови имају састанак код куће, Близанци неочекивани позив

Аутор:АТВ редакција
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Ево шта звијезде предвиђају за недјељу, 28. јун
Посао: Иако је недјеља, завршићете важан извештај који вас мучи већ данима. Искористите вишак енергије да испланирате своје недјељне циљеве и поставите јасне приоритете.
Љубав: Ваша иницијатива ће изненадити вашег партнера и унети нову страст у везу. Слободни људи би могли да упознају некога са сличним интересовањима током спортске активности на отвореном.
Здравље: Избјегавајте нагле покрете док трчите или вјежбате јер су могућа болна истегнућа мишића. Повећајте унос магнезијума ради бољег опоравка.
Посао: Данашњи фокус је на вашем кућном буџету и планирању већих куповина куће које планирате мјесецима. Практична рјешења и поређење цијена уштедеће вам значајну количину новца.
Љубав: Уживајте у заједничком кувању и мирној вечери без непотребних ријечи и стреса. Ваша стабилност пружа вашем партнеру потребан осјећај сигурности након напорне радне недјеље.
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Здравље: Пазите на унос шећера и тешке хране јер вам је варење данас много спорије. Лагана шетња послије ручка ће вам помоћи да се осјећате енергичније.
Посао: Очекујте важан телефонски позив који би могао да промени ваше планове за сутрашњи радни дан. Кратка комуникација са колегама о новим трендовима донијеће вам одличне идеје за пројекат.
Љубав: Данас је идеално вријеме за кратак излет у природу са вољеном особом или блиским пријатељима. Неко из комшилука ће показати неочекивано интересовање за вас кроз спонтан разговор.
Здравље: Могућа је блага несаница због прекомјерне количине информација које сте сакупили током дана. Искључите све екране најмање сат времена прије спавања.
Посао: Данас се посветите организовању свог радног простора код куће како бисте у понедјељак могли бити знатно продуктивнији. Ваша интуиција вам говори да би стари пројекат могао поново постати релевантан и профитабилан.
Љубав: Породично окупљање донеће носталгичне тренутке и ојачати ваше везе са далеким рођацима. Покажите рањивост према партнеру јер ће то продубити ваше међусобно повјерење и разумијевање.
Здравље: Осјетљивост желуца захтјева лакшу исхрану засновану на куваном поврћу и благим чајевима. Избјегавајте газирана пића и зачињену храну.
Посао: Ваша креативност долази до изражаја чак и у слободно вријеме, па запишите све иновативне идеје које вам падну на памет. Неко из вашег круга познаника ће вас замолити за стручни савет о важном проблему.
Љубав: Бићете у центру пажње на друштвеном догађају, што ће удовољити вашем егоу и привући нове удвараче. Партнер вам спрема романтично изненађење које ће вас оставити потпуно без ријечи.
Здравље: Срце и циркулаторни систем захтевају више кретања, зато изаберите најмање тридесет минута лагане физичке активности. Смањите унос кофеина поподне.
Посао: Анализираћете сваки детаљ сутрашњих обавеза како бисте избјегли потенцијалне грешке у корацима. Данас ће вашу прецизност тестирати неочекивани мали квар у домаћинству који захтјева брзу реакцију.
Љубав: Критички тон би могао изазвати непотребне напетости са вољеном особом због тривијалних кућних послова. Покушајте да се фокусирате на врлине, а не на ситне мане, људи који вас истински воле.
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Здравље: Ниво вашег стреса је висок, па би вам медитација или читање књиге у тишини били веома корисни. Обратите пажњу на држање тијела док седите за рачунаром.
Посао: Успјешно ћете изгладити неспоразум између два блиска пријатеља или колеге који се прелио у приватно вријеме. Ваше дипломатске вештине биће кључне за одржавање мира међу вашим сарадницима.
Љубав: Хармонија у вашој вези биће вам приоритет, па ћете лако пристати на компромис око избора вечерњег филма. Слободни би могли да добију веома занимљиву поруку путем друштвених мрежа од особе коју прате већ дуже вријеме.
Здравље: Пијте више воде како бисте одржали оптималну функцију бубрега и очистили организам. Могући су благи болови у доњем делу леђа.
Посао: Данас ћете открити скривене информације које ће вам дати стратешку предност у предстојећим пословним преговорима. Интензивно ћете размишљати о потпуној промјени правца у каријери или додатном усавршавању.
Љубав: Страствени сусрет би могао потпуно да промијени ваш поглед на особу из ваше далеке прошлости. Не бојте се да покажете своје најдубље емоције партнеру у приватности свог дома јер ће вас то зближити.
Здравље: Могући су проблеми са урогениталним трактом, па избјегавајте сједење на хладним површинама. Ојачајте имунитет повећаним уносом витамина Ц.
Посао: Планирање путовања или професионалног усавршавања у иностранству испуниће већи део ове недјеље. Ваш неисцрпни оптимизам мотивисаће друге да се придруже вашим визионарским и смелим идејама.
Љубав: У вашем блиском кругу пријатеља појавиће се неко ко дели ваша интересовања за авантуру и путовања. Уживајте у својој слободи, али не заборавите обећања која сте дали партнеру прије неколико дана.
Здравље: Ваша јетра је под оптерећењем, зато данас потпуно избјегавајте алкохол и масну храну. Боравак у шуми или парку ће вам вратити енергију која вам је потребна.
Посао: Дисциплиновано ћете радити на дугорочним циљевима, игноришући све спољне сметње и позиве на забаву. Озбиљна пословна понуда могла би стићи путем имејла касно увече, захтјевајући брзу одлуку.
Љубав: Ваша резервисаност може бити погрешно протумачена као емоционална хладноћа према вољеној особи. Покажите наклоност малим, опипљивим гестовима пажње умјесто великим, празним ријечима.
Здравље: Водите рачуна о коленима и зглобовима када обављате физичке активности на неравном терену или током планинарења. Уверите се да уносите довољно калцијума кроз исхрану.
Посао: Данас ћете пронаћи оригинално и неконвенционално рјешење за проблем који дуго мучи ваше колеге на послу. Ваша независност мишљења донијеће вам поштовање и углед у стручним круговима.
Љубав: Неочекивани позив на необичну забаву донијеће вам сусрет са ексцентричном особом која ће вас заинтригирати. Останите вјерни себи и не покушавајте по сваку цијену да се уклопите у туђа очекивања.
Здравље: Циркулација у ногама је лоша, па се препоручује масажа или наизменично туширање топлом и хладном водом. Пазите на осјетљиве зглобове.
Посао: Интуитивно ћете осјетити промјене на тржишту које други промовишу, што ће вам помоћи да планирате будуће потезе. Креативни рад, попут сликања или писања, могао би вам неочекивано донети прве приходе.
Љубав: Данас ћете бити посебно осјетљиви на туђа расположења, зато се окружите само позитивним и веселим људима. Ваш партнер ће ценити вашу дубоку емпатију и пружити вам нежност која вам је тренутно потребна.
Здравље: Потребно вам је више квалитетног сна да бисте напунили батерије за захтевну радну недјељу. Обратите пажњу на хигијену стопала и носите удобну обућу.
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