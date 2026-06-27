Дневни хороскоп за суботу: Вага узалуд бјежи од истине, а њима је у послу језик бржи од памети

Аутор:АТВ редакција
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Дневни хороскоп за суботу, 27. јун 2026. године доноси прецизну астролошку прогнозу за сваки хороскопски знак на пољима љубави, посла и здравља.
Ован
Љубав: Партнер има своје планове и не обраћа пажњу на Ваше потребе. Ипак, Ви не одустајете лако од својих намјера.
Посао: Примјећујете да ствари иду у погрешном правцу. Када осјетите да неко нарушава Ваша права и интересе постајете раздражљиви.
Здравље: Избјегавајте стресне ситуације, сачувајте присебност духа.
Бик
Љубав: Налазите се у емотивном нескладу. Више Вам смета партнерова еуфорија, него осјећај личне несигурности.
Посао: Ако Вам је стало да сачувате своје интересе, потребно је да се послужите неким заобилазним методама.
Здравље: Уљепшајте своје расположење, опустите се.
Близанци
Љубав: Без обзира колико дјелујете тајанствено пред вољеном особом, не успјевате да прикријете своје право расположење.
Посао: Немојте дозволити да Вас неко испровоцира. Добро размислите о својим предностима и недостацима у пословном дијалогу.
Здравље: Олакшајте своју савјест у искреном разговору са блиском особом..
Рак
Љубав: Без обзира на свој статус и године прихватите игру завођења. Уз вољену особу постоји љепши и узбудљивији дио стварности.
Посао: Стало Вам је да оставите сценски утисак на околину, повремено преувеличавате своје идеје или планове које промовишете.
Здравље: Добро сте расположени и зрачите позитивном енергијом.
Лав
Љубав: Дјелујете динамично, шармантно и духовито пред својом околином. Умијете да освојите нечију емотивну пажњу и наклоност.
Посао: Потрудите се да дјелујете као перфекциониста који све држи под строгом контролом или под будним оком.
Здравље: Налазите се у сјајној психо-физичкој форми.
Девица
Љубав: Оно што Вама изгледа интересантно, партнер посматра са одређеном дозом неповјерења или одбијања.
Посао: Налазите се у дилеми да ли се неко поиграва Вашим поверењем или је посреди заједнички пословни неспоразум.
Здравље: Потрудите се да остварите психолошку равнотежу..
Вага
Љубав: Понекад постављате велике захтјеве и сувише очекујете од вољене особе. Нема потребе да бјежите од истине.
Посао: Рационалније користите своју енергију, јер и радна терапија има позитивне ефекте само под одређеним условима.
Здравље: Пријаће Вам креативан одмор и опуштање.
Шкорпија
Љубав: Узалуд размишљате о неком романтичном сусрету или о погрешној особи која није у Вашем домету.
Посао: Недостаје Вам тактичност у односу са пословним партнерима, несмотрено откривате више детаља него што је потребно.
Здравље: Важно је да контролишете импулсивну страну своје природе..
Љубав: Неспоразуми који Вас прате у дијалогу са блиском особом нису безначајни, али нису ни тема коју треба упорно понављати.
Посао: Претјерујете са амбициозним плановима и у жељи да се докажете на различитим странама. Губите нечију наклоност.
Здравље: Обратите пажњу на здравији начин исхране.
Јарац
Љубав: Добро сте расположени, нема разлога да измичете пред "љубавним сигналима". Приуштите себи неку омиљену забаву.
Посао: Имате добру процјену. Не прихватате могућност поремећаја у пословним плановима, као и да неко оспорава Ваше идеје.
Здравље: Налазите се у сјајној психофизичкој форми..
Водолија
Љубав: Осјећате емотивну несигурност, избегавајте непотребна узбуђења или авантуристичке пориве који вод на погрешну страну.
Посао: Тешко је признати лични пораз, нарочито када постоји неко ко би тријумфовао у таквој ситуацији. Поступите по својој савјести.
Здравље: Важно је да остварите равнотежу својих мисли и осјећања, пише Блиц Жена
Рибе
Љубав: Уколико Ваш емотивни живот изгледа монотоно, немојте оптуживати партнера за све лоше тренутке који постоје.
Посао: Сарадници имају различите представе о заједничким интересима и не разумију Ваше идеје. Потребно је да уложите додатну енергију.
Здравље: Пријаће Вам шетња или боравак у природи, као добра релаксација.
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