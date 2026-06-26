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Цвијановићева на обиљежавању јубилеја ФК Слога Дипо: Ово је више од спортског клуба

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 21:52

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Жељка Цвијановић и Милорад Додик
Фото: Instagram/Željka Cvijanović

На простору гдје се историја толико интензивно дешава, прославити 100 година постојања није мала ствар, а камоли кад се ради о спортском колективу, рекла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.

"Велика ми је част што сам данас присуствовала свечаној академији ФК Слога Дипо Горњи Подградци поводом једног вијека постојања", рекла је Цвијановићева.

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"Овдје се ради о генерацијама које су стасавале и кроз спорт усвајале важне животне лекције - о побједи, поразу, труду, залагању. ФК Слога Дипо није само фудбалски клуб - то је мјесто гдје се окупљају и млади и стари, једни на терену, а други на трибинама. Тренерима, играчима, и управи, али и свим бившим и будућим нараштајима овог клуба желим још много успјеха и да буду понос свог завичаја и Републике Српске. Срећна вам 100. годишњица постојања", навела је Цвијановићева на Инстаграму.

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Тагови :

Милорад Додик

Жељка Цвијановић

ФК Слога Дипо

100 година клуба

Фудбал утакмица

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