Цвијановићева на обиљежавању јубилеја ФК Слога Дипо: Ово је више од спортског клуба

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
На простору гдје се историја толико интензивно дешава, прославити 100 година постојања није мала ствар, а камоли кад се ради о спортском колективу, рекла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.
"Велика ми је част што сам данас присуствовала свечаној академији ФК Слога Дипо Горњи Подградци поводом једног вијека постојања", рекла је Цвијановићева.
Друштво
Додик на терену: Шутирао пенале, па послао јаку поруку младима
"Овдје се ради о генерацијама које су стасавале и кроз спорт усвајале важне животне лекције - о побједи, поразу, труду, залагању. ФК Слога Дипо није само фудбалски клуб - то је мјесто гдје се окупљају и млади и стари, једни на терену, а други на трибинама. Тренерима, играчима, и управи, али и свим бившим и будућим нараштајима овог клуба желим још много успјеха и да буду понос свог завичаја и Републике Српске. Срећна вам 100. годишњица постојања", навела је Цвијановићева на Инстаграму.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
06
23
03
22
53
22
42
22
42
Тренутно на програму