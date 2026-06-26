МУП Српске упозорио грађане: "Појавио се нови облик преваре"

Аутор:АТВ редакција
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Министарство унутрашњих послова Републике Српске упозорава грађане на нови облик преваре злоупотребом платних картица.
"Грађанима путем СМС порука стижу обавјештења која изгледају као да су послата од банке, уз захтјев да ажурирају своје банковне податке. Том приликом од њих се траже подаци са платне картице – број картице, CVV код и период важења", објавио је МУП на друштвеној мрежи "Инстаграм".
Након тога, картица се додаје у апликације Гугл и Епл пеј, а затим се врше новчане трансакције са рачуна оштећених лица, без физичког посједовања картице.
"Апелујемо на грађане да, уколико добију поруку у којој им се траже подаци о банковној картици, њих не достављају без додатне провјере са банком о валидности таквог захтјева", наводе из МУП-а.
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