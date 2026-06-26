Отворена линија Сарајево - Плоче, локомотива се покварила у Чапљини

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Сезонски међународни путнички воз на релацији Сарајево – Плоче – Сарајево јутрос је почео саобраћати, али је први дан обиљежен непланираним прекидом и техничким проблемима.
Како је из Жељезница ФБиХ потврђено за "Аваз" дошло је до квара локомотиве у Чапљини.
"Међународни сезонски путнички воз Сарајево - Плоче - Сарајево, који је јутрос у 07:15h кренуо са станице Сарајево, стигао је у Плоче са кашњењем од 30 минута.
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Кашњење је у већој мјери узроковано привремено уведеним лаганим вожњама због високих температура, као превентивном мјером због могућих деформација колосијека усљед неповољних временских услова.
Сам дефект локомотиве десио се у станици Чапљина, која је крајња станица до које ЖФБиХ возе воз. Одатле композицију Талго воза преузима ХЖ локомотива, тако да због самог дефекта локомотиве није било великог задржавања путника - навели су.
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