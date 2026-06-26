Авион ударио у највишу зграду у Пекингу: Наређена хитна евакуација

Аутор:АТВ редакција
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Авион је око 18 сати по локалном времену ударио у "CITIC Tower" у Пекингу.
Од силине удара разбијена су два прозора на згради, док се летјелица потпуно распала. На шокантним снимцима виде се дијелови авиона који падају на тло.
WATCH: A small plane slammed into Beijing's tallest skyscraper. — Clash Report (@clashreport) June 26, 2026
The Sunward SA60L Aurora (reg. B-12PP), operated by Shuangyue General Aviation Beijing, struck the CITIC Tower (China Zun), disintegrating on impact — debris and small fires fell near the building's east entrance.… pic.twitter.com/WrXUeVNWNf
Густ дим дизао се са приземља зграде, гдје су остаци летјелице били разбацани. За сада није познато колико има погинулих и повријеђених.
Драматичне фотографије приказују велику рупу на бочној страни небодера, који је уједно и највиша зграда у Пекингу.
Овај супервисоки небодер налази се у централном пословном дистрикту пекиншког округа Чаојанг. Зграда, позната и као Чајна Зун, висока је око 520 метара, пише Курир.
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