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Авион ударио у највишу зграду у Пекингу: Наређена хитна евакуација

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 16:11

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Авион ударио у највишу зграду у Пекингу
Фото: Društvene mreže

Авион је око 18 сати по локалном времену ударио у "CITIC Tower" у Пекингу.

Од силине удара разбијена су два прозора на згради, док се летјелица потпуно распала. На шокантним снимцима виде се дијелови авиона који падају на тло.

Густ дим дизао се са приземља зграде, гдје су остаци летјелице били разбацани. За сада није познато колико има погинулих и повријеђених.

Драматичне фотографије приказују велику рупу на бочној страни небодера, који је уједно и највиша зграда у Пекингу.

Овај супервисоки небодер налази се у централном пословном дистрикту пекиншког округа Чаојанг. Зграда, позната и као Чајна Зун, висока је око 520 метара, пише Курир.

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Тагови :

авион

пекинг

евакуација

зграда

Кина

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