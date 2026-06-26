Logo

Русија прогласила ванредно стање на Криму

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 15:13

Коментари:

0
Русија прогласила ванредно стање на Криму
Фото: Tanjug/AP/AP Photo

Русија је прогласила ванредно стање на Криму послије украјинских напада.

Одлуку о ванредном стању потврдио је Сергеј Аксјонов, кримски званичник, наводећи да ће ова мјера олакшати доношење хитних одлука како би се осигурало стабилно функционисање кључних сектора о којима зависи живот становништва.

Украјина седмицама уназад изводи координисане нападе беспилотним летјелицама и системски удара на руске енергетске циљеве, нафтне терминале, саобраћајну инфраструктуру и електроенергетску мрежу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Крим

Ванредно стање

Коментари (0)

Више из рубрике

Лиз Штајн, жртва злостављања од стране Џефрија Епштајна, говори испред сале за саслушања током затвореног свједочења бивше државне тужитељке Пам Бонди од стране Одбора за надзор и реформу владе Представничког дома у згради Рејберн Хауса на Капитол Хилу, у петак, 29. маја 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Отворена истрага о поступању полиције након смрти Епстинове жртве

2 ч

0
свијеће паљење свијећа црква

Свијет

Преминуо блиски сарадник Владимира Путина

2 ч

0
Комби аустријске полиције.

Свијет

Трагедија у Аустрији: Идентификована трећа жртва

2 ч

0
Расте број жртава земљотреса у Венецији

Свијет

Расте број жртава земљотреса у Венецији

2 ч

0

  • Најновије

17

31

Научници: Овај топлотни талас је најгори икада

17

25

Италија: Бивши директор жељезнице у затвору због погибије 32 особе

17

25

Ко је ухапшени Шкаљарац? Сарадник убијеног Алана Кожара

17

10

Центар дана, 26.06.2026.

17

09

"Матор си, па не можеш три пута одједном?": Урнебесан разговор Сабаленке и Ђоковића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима