Русија прогласила ванредно стање на Криму

Аутор:АТВ редакција
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Русија је прогласила ванредно стање на Криму послије украјинских напада.
Одлуку о ванредном стању потврдио је Сергеј Аксјонов, кримски званичник, наводећи да ће ова мјера олакшати доношење хитних одлука како би се осигурало стабилно функционисање кључних сектора о којима зависи живот становништва.
Украјина седмицама уназад изводи координисане нападе беспилотним летјелицама и системски удара на руске енергетске циљеве, нафтне терминале, саобраћајну инфраструктуру и електроенергетску мрежу.
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