Расте број жртава земљотреса у Венецији

Аутор:АТВ редакција
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Број погинулих у два разорна земљотреса која су погодила Венецуелу порастао је на 589, саопштила је вршилац дужности предсједника те земље Делси Родригез.
Овај број представља значајан пораст у односу на јуче потврђених 235 жртава. Делси Родригез изјавила је да је у земљотресима, који су погодили земљу током ноћи између сриједе и четвртка, повријеђено још 2.980 људи.
"Спасићемо људе који су остали заробљени", рекла је она и додала:
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"Неуморно радимо на том задатку", пренијели су медији.
Подсјећамо, послије разорних потреса јачине 7,2 и 7,5 степени по Рихтеровој скали нестало је нешто више од 50.000 људи, због чега се верује да број жртава није коначан. Број несталих се заснива на информацијама на сајту за пријаву несталих лица, који омогућује људима да подијеле податке и локацију својих најближих у нади да ће тако помоћи операцијама потраге и спасавања широм земље.
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