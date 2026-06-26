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Наплаћују воду са чесме, цијена је ван сваке памети

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 12:20

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Вода
Фото: Pexels/Photo by Andrew Patrick Photo

У једном ресторану у Грацу цијена обичне воде из чесме изазвала је бројне реакције гостију.

За пола литра воде наплаћује се 1,70 евра, што је један гост назвао "новим рекордом".

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Расправа о томе да ли би у угоститељским објектима требало наплаћивати воду из чесме поново је актуелизована након примера из једног азијског ресторана у центру Граца.

Према писању аустријских медија, које преноси "Феникс Магазин", на менију ресторана стоји цијена од 1,70 евра за пола литра "воде из чесме". Мању количину, од четврт литра, није могуће наручити.

Додатно изненађење за госте представља цијена порције лимуна, која износи 0,80 евра. Тако би гост који жели воду са мало лимуновог сока укупно платио 2,50 евра.

"Није обична вода"

Из ресторана су објаснили да се не ради о обичној води из чесме, већ о води која се додатно филтрира прије послуживања. Додали су да у цијену улазе и трошкови особља, прања чаша и услуге послуживања.

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За порцију лимуна навели су да гост добија свјеже цијеђен сок и три додатне кришке лимуна.

Цијена воде изазвала је подељене реакције на друштвеним мрежама. Док једни сматрају да је 1,70 евра превисока цијена, други стају на страну угоститеља и истичу да ресторани имају бројне трошкове, укључујући и плате запослених.

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Тагови :

Вода

Аустрија

Грац

Вода из чесме

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