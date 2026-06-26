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Погубљен настарији затвореник у историји Флориде: Ово су биле посљедње ријечи

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 11:36

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Погубљен настарији затвореник у историји Флориде: Ово су биле посљедње ријечи
Фото: Pixabay

Затвореник стар 74 године погубљен је у државном затвору на Флориди смртоносном инјекцијом од три лијека чиме је постао најстарији осуђеник погубљен у модерној историји ове савезне државе од 1924. године, када је уведено званично вођење евиденције.

Дасти Реј Спенсер је још давне 1992. године осуђен на смртну казну због убиства супруге и покушаја убиства њеног малољетног сина који је покушавао да је одбрани, преноси Њујорк Пост.

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"Жао ми је, жао ми је породице. У твоје руке предајем свој дух и своју душу. Идем својим путем, Господе. Идем својим путем. Амин“, рекао је Спенсер када су га питали да ли има неке посљедње ријечи.

Због чега је осуђен на смрт?

Он је починио језив злочин. Прво је пеглом и циглом претукао супругу, а након што је дјечак безуспјешно покушао да пуца из пушке како би зауставио очуха, он му је запријетио ножем, због чега је тинејџер побјегао да потражи помоћ.

Када је полиција стигла на мјесто злочина, затекла је жену са више убодних рана у грудима.

Адвокати тражили одгађање погубљења

Приликом одбране адвокати су тврдили да мушкарац има здравствене проблеме, попут болести јетре, који представљају повећан ризик од бола и патње током погубљења, као и да би извршење казне у поодмаклим годинама представљало окрутно и неуобичајено кажњавање.

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Флорида ускоро извршава још једно погубљење

На Флориди се ускоро, тачније 14. јула, очекује извршење још једне смртне казне над мушкарцем старим исто 74 године, а који је убио жену неколико сати након што ју је упознао на прослави Нове године 1982. године.

Најстарија особа икада погубљена у САД био је Волтер Лерој Муди млађи (83) због слања писма - бомби током таласа терора на југу земље, и који је на тај начин убио савезног судију и адвоката за грађанска права, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

Флорида

погубљење

Затвор

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