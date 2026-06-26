Шест деценија живио у лажи: Најмрачнију породичну тајну открио у болници

Аутор:АТВ редакција
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Грејем Херси је ДНК тестом открио да је његов најбољи пријатељ из дјетињства заправо његов полубрат. Породична тајна изашла је на видјело послије шест деценија.
Грејем Херси је готово читав живот слушао гласине да човјек ког је сматрао оцем можда није његов биолошки родитељ. Истина је коначно откривена захваљујући ДНК тесту, а резултат је донио сазнање какво није могао ни да замисли – његов некадашњи најбољи пријатељ из дјетињства заправо је његов полубрат.
Шездесетогодишњак из енглеског Кента одлучио је да послије много година недоумица провјери породичну причу која га је пратила још од дјетињства. На тај корак подстакао га је и боравак у болници у априлу 2026. године, када је схватио да више не жели да живи без одговора.
Грејем је одмалена слушао приче да би отац његовог најбољег друга Дејвида Џојса могао да буде и његов биолошки отац. Ипак, у породици је добијао увјеравања да то није тачно.
Додатну сумњу будила је његова риђа коса. Мајка му је објашњавала да се риђокоса дјеца појављују и у другим гранама породице, а наводно је постојало и писмо којим је покушала да потврди да је њен супруг заиста Грејемов отац.
Грејем и Дејвид одрасли су у сусједним улицама и готово свакодневно проводили вријеме заједно. Обојица су као дјеца имали риђу косу, често су упадали у невоље, а били су толико блиски да су, према Грејемовим ријечима, као бебе чак дијелили и креветац.
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"Дејвид и ја смо се сјајно проводили. Живио је у сљедећој улици. Обојица смо тада имали риђу косу и стално смо заједно упадали у невоље", присјетио се Херси.
Пријатељи су се након школских дана удаљили. Дејвид се прикључио војсци, док се Грејем оженио и наставио сопственим путем.
Прошле су деценије без блиског контакта, све док Грејем није пронашао Дејвида преко интернета. Послао му је поруку и питао да ли би пристао да и он уради ДНК тест.
Обојица су наручила комплете, а потом су услиједиле три недјеље неизвјесности. Када су резултати стигли, Дејвид га је позвао и разговор започео ријечима:
"Здраво, брате."
Тест је показао да двојица пријатеља имају истог оца. Иако су одрасли заједно, тек скоро шест деценија касније сазнали су да њихова повезаност није била само пријатељска.
Грејем је признао да је откриће за њега представљало највећи шок у животу, али и велико олакшање јер је коначно добио одговор на питање које га је дуго мучило.
"Заиста сам желио да сазнам истину. То што сада имам Дејвида је невјероватно. То је најљепши осјећај – загрлили смо се и плакали", испричао је.
Вијест су прихватиле обје породице. Грејем је обавијестио и своје сестре, рекавши им да човјек ког је сматрао оцем није његов биолошки родитељ и да је Дејвидов отац уједно и његов.
"Све су прихватиле са разумијевањем. Било је заиста лијепо", рекао је.
Посебно необичан детаљ ове породичне приче јесте то што су Грејем и Дејвид рођени у размаку од само три мјесеца.
Након првобитног изненађења, новооткривена браћа успјела су и да се нашале на рачун година које су провели не знајући истину.
"Мораћу да га јурим за све заостале рођенданске и божићне поклоне", нашалио се Грејем, преноси Курир.
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