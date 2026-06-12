Царско име за дјечаке пење се на врх листе популарности: Никога не оставља равнодушним

Аутор:АТВ
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У мору модерних, кратких и често интернационалних имена која посљедњих година доминирају породилиштима у Србији, једно старо, царско име поново се успиње на сам врх листе популарности. Родитељи у Србији све чешће бирају име које у себи носи неописиву снагу, богату историју и звучност која никога не оставља равнодушним – Константин.
Иако су нека традиционална српска имена сачувала своје мјесто кроз вијекове, Константин је у протеклој деценији доживио прави препород. Од имена које се сматрало архаичним и "резервисаним" за историјске читанке, постало је симбол модерног, а уједно и дубоко укоријењеног идентитета.
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Име Константин води поријекло од латинске ријечи constantinus, што у буквалном преводу значи „сталан“, „постојан“, „чврст“, „непоколебљив“ и „вјеран“.
Кроз историју, оно је постало синоним за људе са јаким карактером, лидере и оне на које човјек увијек може да се ослони. За родитеље који свом сину желе да дарују име које носи јасну поруку о унутрашњој снази и стабилности кроз живот, Константин се намеће као савршен избор.
Када изговорите име Константин, прва асоцијација је свакако Константин Велики - римски цар који је рођен на територији данашње Србије, у античком Наису (Нишу). Он је човјек који је променио ток свјетске историје доношењем Миланског едикта и признавањем хришћанства.
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Због тога ово име на нашим просторима има посебну, свјетовну и духовну тежину. Оно спаја:
Царску традицију: Вијековима је било резервисано за владаре и племство.
Православно насљеђе: Свети цар Константин и његова мајка царица Јелена дубоко су поштовани у српској традицији, а хришћански родитељи у овом имену виде благослов и заштиту.
Астролози и социолози који прате трендове давања имена истичу да се у Србији циклично јавља засићење кратким именима од три или четири слова (попут Вук, Лука, Ноа, Лав). Када се то догоди, родитељи се окрећу традиционалним, вишесложним именима која имају "тежину" када се изговоре.
Константин звучи отмјено и елегантно, како у дјетињству, тако и касније, у зрелом добу. Такође, ово име нуди прелијепе, њежне надимке који су омиљени међу дјецом и родитељима - Коста, Тино или Коле. На тај начин, дијете има моћно званично име за документе и каријеру, а топао и кратак надимак за свакодневни живот.
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Занимљивост: Поред Константина, на листу најпопуларнијих посљедњих година вратила су се и имена попут Тадеј, Арсеније и Димитрије, што показује да српски родитељи поново траже инспирацију у сопственом насљеђу и коријенима.
Ако тражите име за дјечака које никада не излази из моде, које звучи подједнако поносно и у Србији и било гдје у свијету, и које вашем сину од првог дана даје ауру постојаности и снаге - Константин је непогрешив избор.
(Она.рс)
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